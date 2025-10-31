Benko vor Gericht: Zweiter Termin steht jetzt fest

Nachdem der erste Prozess beendet ist, wartet auch schon der Zweite auf René Benko. Verhandelt wird wegen betrügerischer Krida gegen ihn und eine Mitangeklagte - es geht um Gegenstände und Geld im Wert von knapp 370.000 Euro.

Ein Prozess hat bereits stattgefunden und ein Urteil gebracht – mehr dazu hier: Zwei Jahre Haft für Signa-Gründer Rene Benko -, nun steht der nächste in den Startlöchern. In diesem wird gegen ihn un eine Mitangeklagte wegen betrügerischer Krida verhandelt. Dabei wird René Benko zur Last gelegt, Vermögenswerte beiseite geschafft zu haben und so die Gläubigerforderungen verhindert bzw. geschmälert zu haben.

Worum es in der zweiten Verhandlung geht

Konkret geht es dabei um mehrere teure Uhren, Manschettenknöpfe, Uhrenarmbänder und andere Gegenstände mit einem Gesamtwert von immerhin fast 250.000 Euro. Auch Bargeld in der Höhe von 120.000 Euro soll betroffen gewesen sein. Insgesamt beläuft sich der Schadensbetrag also auf knapp 370.000 Euro, die Gegenstände und Gelder sollen in einem Tresor im Haus von Angehörigen gewesen sein.

Wann die zweite Verhandlung stattfinden wird

Beim ersten Prozess wurde Nichtigkeitsbeschwerde sowohl von Seiten des Verteidigers als auch vonseiten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angemeldet, das Urteil ist also noch nicht rechtskräftig. Die nächste Verhandlung am Landesgericht Innsbruck startet am 10. Dezember, ein zweiter Verhandlungstag ist am 16. Dezember 2025. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.