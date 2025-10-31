Studie zeigt: Pension in Österreich ist höher als viele glauben

Weißt du, wie viel Pension du künftig bekommen wirst? Oder wie hoch die durchschnittliche Höhe ausfällt? Viele Österreicher wissen das offenbar nicht, wie eine Studie nun zeigt.

Die Studie wurde im Auftrag des Sozialunternehmens „Vollpension“ vom Marktforschungsinstitut „Marketagent“ erstellt, 1.000 Österreicher im Alter zwischen 14 und 75 Jahren wurden dabei online befragt. Und die Befragung hat dabei erstaunliche Wissenslücken bei dem Thema offenbart. So schätzen die Österreicher ihre künftige Pension bzw. auch die Durchschnittspension hierzulande deutlich zu gering ein.

Wie hoch ist die durchschnittliche Pension in Österreich?

So glauben die Befragten durchschnittlich, dass sie bei 1.500 Euro brutto monatlich liegt, so mancher schätzte überhaupt einen Wert von teils deutlich weniger als 1.000 Euro im Monat. Tatsächlich bekommen Pensionisten hierzulande durchschnittlich aber deutlich mehr. Im Jahr 2024 lag die durchschnittliche Auszahlung für Frauen bei 1.594,24 Euro im Monat, Männer haben 2.321,40 Euro brutto bekommen – jeweils also deutlich über den häufig geschätzten Werten.

Gibt es eine gesetzliche Mindestpension in Österreich?

Übrigens glauben auch mehr als acht von zehn Befragte an eine gesetzliche Mindestpension. Tatsächlich gibt es in Österreich nur eine Ausgleichszulage, die für ein höheres Einkommen sorgt. Der zugrundeliegende Richtsatz liegt für Alleinstehende dabei bei 1.273,99 Euro im Monat. Obwohl dieser Wert in der Umgangssprache oft als Mindestpension bezeichnet wird, ist es rein vom Gesetz her keine solche.

Wer in Österreich mit der Pension eher zufrieden ist

Ebenfalls erfragt wurde in der Studie die Zufriedenheit mit der Pensionshöhe. Männer sind – wenig überraschend – damit deutlich zufriedener als Frauen. Außerdem sind knapp drei Viertel der Befragten auch der Meinung, dass Männer und Frauen in Österreich dementsprechend unterschiedlich von Altersarmut betroffen sind. Besonders Frauen äußern dabei die Angst davor, dass die Pension – wenn sie dann in Ruhestand gehen – nicht reichen wird.

Änderungen, Reformen und Co. bei den Pensionen in Österreich

Viele Österreicher teilen dafür ihre Gutschrift am Pensionskonto mit dem Partner oder der Partnerin. Den Vorgang nennt man „Pensionssplitting“. Mehr dazu hier: Hunderte Österreicher verzichten freiwillig auf einen Teil der Pension. Allgemein wird derzeit viel über die Pensionen hierzulande diskutiert. So wird für knapp ein Drittel der Betroffenen etwa die Pensionserhöhung im kommenden Jahr gedeckelt, zudem kommt es zu einigen Neuerungen, Änderungen und Reformen. Alles dazu findet ihr unter anderem hier: Pensionen in Österreich: Kürzungen, Reformen und was noch so geplant ist. Übrigens: Solltet ihr aktuell oder noch in diesem Jahr in Pension gehen können, raten Experten dazu, noch bis zumindest Jänner zu warten. Wir haben bei der Arbeiterkammer nachgefragt, wieso das so ist und was es damit auf sich hat. Alles dazu hier: Statt 2025: Pensionsantritt 2026 ist teils hunderte Euro mehr „wert“.

