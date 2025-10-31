Lotto-Bonusziehung an Halloween: Diese Zahlen wurden gezogen

Am Halloween-Freitag, 31. Oktober 2025, wurden in Österreich wieder die Lotto-Zahlen gezogen - und zwar im Rahmen einer Bonusziehung. Wir haben hier alle Gewinnzahlen für euch.

Ob dir die Halloween-Ziehung Glück gebracht hat? Hier bei uns erfährst du es.

Ob dir die Halloween-Ziehung Glück gebracht hat? Hier bei uns erfährst du es.

Bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 31. Oktober, ist es um nicht weniger als 1,3 Millionen Euro gegangen. Grund dafür war ein Jackpot, weil in der vergangenen Ziehung kein Österreicher die sechs Richtigen am Schein hatte. Ob du jetzt aber vielleicht ausgerechnet an Halloween zu den Glücklichen Gewinnern gehörst, erfährst du in der folgenden Infobox, in der die Lotto-, LottoPlus- und Joker-Zahlen abgebildet sind. Zusätzlich wird noch ein 30.000-Euro-Bonus an eine teilnehmende Quittungsnummer ausgezahlt. Diese wird im Laufe des Abends noch ergänzt.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 31. Oktober 2025, gezogen: Lotto : 4, 7, 9, 16, 17, 24; Zusatzzahl: 29

: 4, 7, 9, 16, 17, 24; Zusatzzahl: 29 LottoPlus : 1, 4, 10, 34, 41, 42

: 1, 4, 10, 34, 41, 42 Joker: 2, 5, 5, 1, 0, 4

Lotto-Spieler räumt beim Joker ab

Apropos glücklicher Gewinner. Einen solchen hat die Ziehung am Mittwoch dann doch noch gebracht. Obwohl nämlich weder der Lotto- noch der LottoPlus-Sechser geknackt wurde, hat ein Niederösterreicher über 373.000 Euro abgeräumt. Grund dafür: Diese Person hatte all die gezogenen Joker-Zahlen am Schein und zusätzlich noch das „Ja“ angekreuzt. Und sein oder ihr Glück: Mit dem Schein wurde nicht eine sondern gleich zwei Joker-Kombinationen gespielt – die Zweite führte zum großen Gewinn. Alles dazu auch hier: Österreicher gewinnt bei Lotto-Ziehung ein kleines Vermögen.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2025 um 19:12 Uhr aktualisiert