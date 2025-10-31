Um mehr als 23 Millionen Euro: A22 und S3 bei Stockerau saniert

Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten auf der A22 und der S3 bei Stockerau (Niederösterreich) sind nun abgeschlossen. Insgesamt hat die man mehr als 23 Millionen Euro investiert.

Auf der A22 Donauuferautobahn bzw. der S3 Weinviertler Schnellstraße zwischen Stockerau Ost und Nord (Niederösterreich) wurden in den vergangenen Tagen und Wochen stellenweise die Hauptfahrbahn saniert und insgesamt sieben Brücken erneuert. Wie die ASFINAG berichtet, hat man diese Arbeiten nun abgeschlossen. Für die Zeit der Erneuerung der Fahrbahn mussten die Auf- und Abfahrtsrampen der Anschlussstellen Stockerau-Ost, Stockerau-Mitte, im Bereich des Knoten Stockerau sowie Stockerau-Nord teilweise gesperrt werden. Aber: „Sämtliche Abschnitte sind nun wieder für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen ohne Einschränkungen befahrbar“, so die ASFINAG weiter.

Was auf der A22 und der S3 gemacht worden ist

Einerseits wurde der erste Fahrstreifen tiefgreifend erneuert, andererseits die schadhaften Bereiche auf dem zweiten Fahrstreifen bzw. am Pannenstreifen saniert. Darüber hinaus sind auch neue Wildschutzzäune und eine umfassende und optimierte Beschilderung im Bereich der A22 entstanden. Mehr als 23 Millionen Euro sind dabei in die Verkehrssicherheit auf diesem Streckenabschnitt geflossen.