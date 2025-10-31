Rauch qualmt aus Auto: Frau (62) reagiert geistesgegenwärtig

Zu einem Fahrzeugbrand auf der Villgratental Landesstraße (L273) wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Panzendorf am Freitag alarmiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zu einem Autobrand kam es am Freitag in Osttirol.

Weil ihr Wagen immer mehr an Leistung verlor, hielt eine 62-jährige Frau am Freitagnachmittag am Straßenrand der Villgratental Landesstraße (L273) an. Eine goldrichtige Entscheidung, wie sich wenig später herausstellte. Denn bereits kurze Zeit später qualmte starker Rauch aus dem Motorraum.

Feuerwehr löscht Autobrand

20 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Panzendorf rückten zum Einsatz aus. Ihnen gelang es, den Brand zu löschen, wie die Beamten der Polizeiinspektion Sillian mitteilten. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Motorraum brannte vollständig aus.