Halloween-Millionär: Österreicher knackt Lotto-Jackpot ganz alleine

Die Lotto-Bonusziehung hat am Freitag, 31. Oktober 2025, für einen Österreicher einen wahren Geldregen bedeutet. Er oder sie hat ganz alleine den Jackpot geknackt und geht nun mit fast 1,45 Millionen Euro nach Hause.

Halloween 2025 wird ein Österreicher ganz bestimmt nicht mehr vergessen. Und dabei geht es sicher nicht um eine spezielle Feier oder das „von Tür zu Tür gehen“, das diesen Tag ausmacht. Nein. Er oder sie hatte nämlich die sechs Richtigen am Lotto-Tippschein – und das auch noch ganz alleine. Weil am Mittwoch niemand den Sechser gehabt hat, gehen damit fast 1,45 Millionen Euro auf das Konto des Glücklichen. Woher genau er oder sie ist, ist aktuell noch unklar.

Spielst du Lotto? Ja, immer Ja, manchmal Selten Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Zwei Fünfer mit Zusatzzahl bei Lotto-Ziehung

Ebenfalls über einige zehntausend Euro freuen können sich zwei weitere Spielteilnehmer, die jeweils einen Fünfer mit Zusatzzahl zu verbuchen hatten. 46.755 Euro ist er für jeden der beiden wert. Keinen Hauptgewinn gab es bei LottoPlus und beim Joker. Bei Letzterem geht es damit am Sonntag wieder um einen Jackpot. Einen solchen hat ein Niederösterreicher am Mittwoch im Alleingang geknackt. Alles dazu hier: Österreicher gewinnt bei Lotto-Ziehung ein kleines Vermögen.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Freitag, 31. Oktober 2025, gezogen: Lotto : 4, 7, 9, 16, 17, 24; Zusatzzahl: 29

: 4, 7, 9, 16, 17, 24; Zusatzzahl: 29 LottoPlus : 1, 4, 10, 34, 41, 42

: 1, 4, 10, 34, 41, 42 Joker: 2, 5, 5, 1, 0, 4 Quittungsnummer für 30.000-Euro-Bonus: 698 043 1902

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2025 um 21:14 Uhr aktualisiert