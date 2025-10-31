Lidl: „Neue Kassensysteme“ haben Schranken, kommen in ganz Österreich

Mittlerweile gibt es schon in mehr als 80 Lidl-Filialen Selbstbedienungskassen, in jeder einzelnen muss man sich dann auch die Rechnung aufheben, um raus zu kommen. Und das neue Kassensystem wird Schritt für Schritt ausgebaut.

Bereits im Vorjahr hat der Diskonter Lidl angekündigt, erste Selbstbedienungskassen in Salzburg auszutesten und diese dann in weiterer Folge eventuell auf ganz Österreich auszuweiten. Erste davon haben es nun auch etwa schon nach Graz geschafft, wie ein Leserfoto aus der Lauzilgasse zeigt. Wir haben beim Supermarkt-Riesen nachgefragt, wie es damit nun aussieht und was die weiteren Pläne in diese Richtung sind.

Wo gehst du gerne einkaufen? SPAR Billa/Billa Plus ADEG Penny Hofer Lidl Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Selbstbedienungskassen als „kundenorientierte Lösung“

„Derzeit haben wir bereits mehr als 80 unserer neuen Kassensysteme in mehreren Bundesländern im Einsatz“, erklärt Lidl Österreich gegenüber 5 Minuten. Zu den Selbstbedienungskassen findet man auch nur lobende Worte. Sie seien „eine kundenorientierte Lösung, die Wartezeiten deutlich verkürzt und so die Zufriedenheit unserer Kunden steigert“. Und: „Speziell für einen schnellen und unkomplizierten Einkauf sind sie eine attraktive Alternative.“

Lidl: „Weiterer Roll-Out erfolgt Schritt für Schritt in ganz Österreich“

Doch nicht nur für Kunden sollen sie praktisch sein, auch die Mitarbeiter werden dadurch „spürbar entlastet“, heißt es seitens des Diskonters. Die Selbstbedienungskassen sind übrigens, im Gegensatz zu so manch anderem Geschäft, allesamt mit Ausgangsschranken ausgestattet, man kommt also nur mit Rechnung auch wieder raus. Abschließend erklärt man auf Nachfrage von 5 Minuten noch: „Der weitere Roll-Out erfolgt Schritt für Schritt flächendeckend in ganz Österreich.“ Als vor einem Jahr erstmals die Rede von den neuen Kassensystemen war, hieß es noch, bis 2028 wolle man diese auf ganz Österreich ausweiten. Nun hält man sich bezüglich des weiteren Roll-Outs aber bedeckt.

©Lidl Österreich Mittlerweile gibt es schon in mehreren Bundesländern Österreichs bei Lidl Selbstbedienungskassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2025 um 21:45 Uhr aktualisiert