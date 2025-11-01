Führerschein und Auto weg: 21-Jähriger rast durch Tiroler Orte

Mit "weit überhöhter Geschwindigkeit" wurde ein 21-jähriger Kroate im Bezirk Schwaz auf der B171 erwischt. Die Polizei hielt ihn an und beschlagnahmte sein Auto. Seinen Führerschein ist er auch los.

Gegen 21 Uhr wurde eine Streife der Autobahnpolizei Wiesing Freitagabend, am 31. Oktober 2025, auf ein Auto mit „weit überhöhter Geschwindigkeit“ im Ortsgebiet von Schwaz (Tirol) aufmerksam. Bei der Nachfahrt konnten die Beamten auf der B171 dann auch in den Ortsgebieten von Weer und Pill solche Geschwindigkeiten messen und das Fahrzeug schließlich auch anhalten. Der Lenker, ein 21-jähriger Kroate, wurde kontrolliert, anschließend hat man ihm den Führerschein vorläufig abgenommen und auch das Auto beschlagnahmt, heißt es seitens der Polizei in einer Aussendung.