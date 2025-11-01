Diskonter HOFER über Stress beim Bezahlen und Selbstbedienungskassen

Ein neues Kassasystem bei HOFER hat in den letzten Wochen für Diskussionen gesorgt. Während es manche feiern, steigt für andere der Stress dadurch massiv an. Seitens HOFER beschwichtigt man.

Beim Diskonter erklärt man gegenüber 5 Minuten, wie es um die Selbstbedienungskassen in Österreich steht.

„Man fühlt sich gehetzt, wird nervös, vergisst die PIN und der Stress steigt mit jeder Sekunde.“ So beschreibt die Kassa-Änderung in manchen HOFER-Filialen eine Kundin in einem Facebook-Posting, das mittlerweile über 2.600 Mal geteilt wurde, mehr als 700 Kommentare und über 17.000 Reaktionen aufweist. Dabei geht es darum, dass im September bei HOFER in ausgewählten Filialen der doppelte Warenschacht mit zusätzlichen Druckern und einem weiteren Bankomat-Terminal ausgestattet worden ist – womit der nächste Einkauf schon bearbeitet werden kann, während der davor noch eingepackt wird.

Unterschiedliche Reaktionen auf Doppel-Kassa bei HOFER

Und die Reaktionen darauf sind unterschiedlich. Viele stimmen der Frau unter ihrem Posting zu und empfinden dadurch auch mehr Stress. Andere wiederum sind für die Neuerung „dankbar“, weil sie nicht mehr so lange an der Kassa warten müssen. Was aber können Kunden, denen es zu schnell geht und die dadurch gestresst werden – wie eben jene Frau mit ihrem Vater in genanntem Posting – tun? Wir haben bei HOFER nachgefragt.

Ziel der zweiten Bankomat-Terminals und Drucker

Dort sei man jedenfalls bestrebt, den Einkaufsvorgang für die Kunden „angenehmer“ zu gestalten: „HOFER zeichnet ein rascher Kassiervorgang aus, was viele unserer Kunden schätzen.“ Das Ziel der zweiten Bankomat-Terminals und Drucker: „So können unsere Kunden ihre Einkäufe in Ruhe einpacken, während der Kassiervorgang der nachfolgenden Kunden bereits beginnt.“

„Mitarbeiter helfen, falls erforderlich, beim Einpacken der Ware“

Beim Diskonter versteht man allerdings, dass das nicht bei jedem für Freudensprünge sorgt. Man erklärt gegenüber 5 Minuten daher auch, dass Sensibilität, Rücksichtnahme, Höflichkeit und Freundlichkeit im täglichen Kundenkontakt „selbstverständlich“ seien. „Unsere Mitarbeiter sind dementsprechend darauf bedacht, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und helfen, falls erforderlich, beim Einpacken der Ware.“

Wie es um die Selbstbedienungskassen bei HOFER steht

Die Kundin schlägt in ihrem Posting außerdem noch vor, statt einer solchen für sie stressigen Lösung eher Selbstbedienungskassen einzuführen. Hier hat beim Diskonter auch bereits Pläne gegeben. Aktuell würde man diese noch „evaluieren“, so der Supermarkt-Riese. „Aktuell liegen jedoch keine konkreten Pläne vor, die im Detail kommuniziert werden können“, weiß man auf Nachfrage von 5 Minuten. Sollte es hier Neuigkeiten geben, werde man darüber auch proaktiv informieren.