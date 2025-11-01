Polizeibilanz: Ruhige Halloweennacht 2025 in Vorarlberg

Trotz vieler Halloween-Partys blieb die Nacht in Vorarlberg weitgehend friedlich. Die Polizei verzeichnete zwar einige Einsätze, doch schwerwiegende Vorfälle blieben aus.

In der Nacht von 31. Oktober auf 1. November 2025 war in ganz Vorarlberg einiges los: Zahlreiche Halloween-Feiern lockten Partygäste auf die Straßen. Die Polizei zeigte verstärkte Präsenz, um mögliche Zwischenfälle frühzeitig zu verhindern. Das Ziel: Sicherheit gewährleisten, ohne die Feierlaune zu trüben.

Polizei zieht positive Bilanz

Trotz der zusätzlichen Einsätze spricht die Polizei von einer „insgesamt ruhigen Halloween-Nacht“. Das verstärkte Sicherheitskonzept habe sich bewährt, so die Einsatzleitung. Auch in größeren Gemeinden wie Dornbirn, Feldkirch und Bregenz blieben die Feierlichkeiten friedlich.

Feierlaune statt Randale

Halloween 2025 in Vorarlberg zeigt: Mit Rücksicht und Verantwortungsbewusstsein lässt sich auch eine Partynacht ohne große Zwischenfälle feiern. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für das vorbildliche Verhalten – und zieht eine rundum positive Bilanz.

