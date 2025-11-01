Überblick: Welche Winterreifen-Regeln du ab heute beachten musst

Mit 1. November startet in Österreich jedes Jahr die situative Winterreifenpflicht. Bis Mitte April 2026 müssen in gewissen Situationen auf jeden Fall Winterreifen drauf sein. Wir haben den Überblick für euch.

Teils hohe und empfindliche Strafen drohen, wenn man in Österreich bei gewissen Bedingungen ab dem Allerheiligen-Tag, dem 1. November, nicht Winterreifen aufgezogen hat. Ab heute gilt nämlich die „situative Winterausrüstungspflicht“. Heißt: Bei Schnee, Schneematsch oder Eis – kurz: bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen – müssen Winterreifen montiert sein. Schneeketten können alternativ auch aufgezogen werden – allerdings nur dann, wenn die Straßen schneebedeckt sind.

„Ratsam, frühzeitig einen Termin für den Reifenwechsel zu vereinbaren“

ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl empfiehlt dennoch: „Auch wenn man bei mildem Wetter noch mit Sommerreifen fahren darf, ist es ratsam, frühzeitig einen Termin für den Reifenwechsel zu vereinbaren.“ Kommt der große Kälteeinbruch, sind die Werkstätten nämlich oft ausgebucht. Und weiter: „Außerdem ist man mit Winterreifen auch bei kalten Nächten oder in höheren Lagen sicherer unterwegs.“

Mindestprofiltiefe bei Winterreifen

Gesetzlich müssen Winterreifen eine Mindestprofiltiefe von vier Millimetern haben – und das den ganzen Winter lang. „Je nach Fahrleistung sollten es beim Wechsel daher besser rund sechs Millimeter sein“, so Kerbl. Auch die Nutzungsdauer spielt eine Rolle. Der ÖAMTC rät, dass auch bei ausreichend Profiltiefe nach etwa sechs Saisonen die Reifen ausgewechselt werden sollten. „Gerade bei winterlichen Bedingungen sollte man nicht an der Sicherheit sparen“, betont der Experte.

Winterreifen: Was ab sofort in Österreich gilt Ab wann? Ab 1. November bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen – also bei Schnee, Schneematsch oder Eis

Was? Winterreifen, Ganzjahres- oder Allwetterreifen oder optional auch Schneeketten – diese allerdings nur, wenn die Straßen schneebedeckt sind

Mindestprofiltiefe: 4 Millimeter den ganzen Winter lang, bei Diagonalreifen 5 Millimeter

Als Winterreifen gelten solche, die mit den Bezeichnungen „M+S“, „M.S.“ der „M&S“ gekennzeichnet sind. Seit 10. Dezember 2018 gelten auch Reifen, die nur mit dem Schneeflockensymbol (dreigezacktes Bergpiktogramm mit Schneeflocke in der Mitte) gekennzeichnet sind. Im Gegensatz zu Deutschland, ist das Zeichen hierzulande nicht verpflichtend. Die selben Bestimmungen gelten auch für Allwetter- bzw. Ganzjahresreifen.

Nutzungsdauer: nach etwa sechs Saisonen sollte gewechselt werden

Für Busse über 3,5 Tonnen höchstzulässiges Gesamtgewicht gilt von 1. November bis 15. März eine Winterreifenpflicht an mindestens einer Antriebsachse, für LKW über 3,5 Tonnen gilt die selbe Verpflichtung bis 15. April. Außerdem müssen Schneeketten verpflichtend mitgeführt werden.

Situative Winterreifenpflicht: Welche Strafen drohen?

Spart man doch daran, könnte man auf teils hohen Strafen sitzen bleiben. „Ähnlich wie bei Organstrafmandaten bei überhöhter Geschwindigkeit, kann das Strafmaß variieren. Im Regelfall bewegte es sich zwischen 35 und 100 Euro“, erklärt der ARBÖ gegenüber 5 Minuten. Aber das ist nicht alles: Kommt es bei winterlichen Fahrbedingungen nämlich zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, während man noch mit Sommerreifen unterwegs ist, „drohen Strafhöhen bis in den fünfstelligen Bereich“.

„Kann sein, dass Versicherungen nicht oder nur eingeschränkt zahlen“

Und egal ob Haftpflicht oder (Voll-)Kasko: Bei derartigen Unfällen kommt es zur Beweislast-Umkehr. Man muss also beweisen, dass sich der Unfall auch mit korrekter Bereifung ereignet hätte. „Je nach Formulierung der Versicherungsbedingungen kann es der Fall sein, dass Versicherungen nicht oder nur eingeschränkt zahlen“, so ARBÖ abschließend.

Wie sieht die Winterreifenpflicht bei Österreichs Nachbarn aus?

Für all jene, die in den Wintermonaten bzw. in den nächsten Wochen und Monaten in eines der Nachbarländer müssen: Auch hier ist zu beachten, dass es unterschiedliche Regelungen bezüglich Winterbereifung gibt. Alle Informationen dazu findet ihr unter anderem hier: Winterreifenpflicht bei Österreichs Nachbarn: Wo du sie aufziehen musst.