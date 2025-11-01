Erste Halloweenbilanz 2025: Polizei zieht positives Fazit in NÖ

Zahlreiche Feiern fanden im ganzen Bundesland statt, während die Polizei mit erhöhter Präsenz unterwegs war.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich zeigt sich zufrieden: Die Halloween-Nacht 2025 verlief grundsätzlich ruhig und ohne größere Zwischenfälle. Zahlreiche Feiern fanden im ganzen Bundesland statt, während die Polizei mit erhöhter Präsenz unterwegs war. Nur vereinzelt kam es zu kleineren Delikten – die meisten davon wurden rasch aufgeklärt. In den Ballungszentren wurden erneut vermehrt pyrotechnische Gegenstände gezündet. Durch strenge Kontrollen im ganzen Land konnten zahlreiche Böller und Feuerwerks-körper sichergestellt werden. Gegen mehrere bekannte Täter wurden Anzeigen an die Bezirksverwaltungsbehörden erstattet.

Melk: Jugendliche brechen Zigarettenautomaten auf

In Melk sorgten drei Jugendliche aus Rumänien im Alter von 16 und 17 Jahren für Aufsehen. Sie brachen einen Zigarettenautomaten auf und flüchteten. Die Polizei konnte die Burschen unweit des Tatortes festnehmen – das Einbruchswerkzeug hatten sie noch bei sich. Die drei werden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Hollabrunn: Minderjährige mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

In Hollabrunn waren ein 16-Jähriger und zwei weitere Jugendliche in einem nicht zum Verkehr zugelassenen Fahrzeug unterwegs. Sie montierten gestohlene Kennzeichen und fuhren damit über Straßen und Feldwege. Die Polizei konnte die Jugendlichen schnell ausforschen. Anzeigen folgten.

Waidhofen an der Thaya: Ohne Führerschein und alkoholisiert am Steuer

In Waidhofen an der Thaya stoppten Polizisten zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren. Sie waren mit einem Auto unterwegs, das Kennzeichen trug, die zuvor in Horn ge-stohlen worden waren. Der 17-jährige Lenker war nicht im Besitz einer gültigen Lenker-berechtigung und zudem alkoholisiert. Besonders brisant: Derselbe Jugendliche war bereits im Oktober an einer gefährlichen Flucht vor der Polizei beteiligt, bei der er mit bis zu 100 km/h im Ortsgebiet unterwegs war.

Kirchberg am Walde: Verdacht auf KO-Tropfen

Im Bezirk Gmünd laufen derzeit Ermittlungen wegen eines möglichen Falls von KO-Tropfen. Bei einer Halloweenveranstaltung in Kirchberg am Walde kam es zu Verdachtsmomenten. Polizei und medizinische Fachkräfte prüfen den Fall – die Ergebnisse stehen noch aus.

Brände durch Böller: Feuerwehren rasch im Einsatz

Auch die Feuerwehren mussten in der Halloween-Nacht ausrücken. In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) setzte ein gezündeter Böller zwei Mülltonnen und eine angrenzende Hecke in Brand. Ein aufmerksamer Anrainer reagierte schnell, begann mit Löscharbeiten und alarmierte die Feuerwehr – so konnte größerer Schaden verhindert werden. In Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) zündete ein unbekannter Täter eine Mobiltoilette an. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf rückte sofort aus und konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand.

Polizei zieht positive Gesamtbilanz

Trotz einiger Einsätze zieht die Polizei Niederösterreich ein positives Fazit: Halloween 2025 verlief sicher und weitgehend friedlich. Dank verstärkter Kontrollen und guter Zusammenarbeit mit der Bevölkerung blieb die Nacht ohne größere Vorfälle. Die Polizei kündigt an, das bewährte Sicherheitskonzept auch im kommenden Jahr fortzusetzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2025 um 09:24 Uhr aktualisiert