Einsatz in Steyr: Feuerwehr rettet 51 Menschen aus brennendem Wohnhaus

In einem mehrstöckigen Wohnhaus in Steyr brach am Freitag ein Brand im Kellerbereich aus. Innerhalb kürzester Zeit war das Stiegenhaus stark verraucht, Dutzende Menschen waren eingeschlossen.

Viele Bewohner des Wohnhauses flüchteten auf ihre Balkone, weil das Treppenhaus nicht mehr passierbar war. Die Feuerwehr musste mit Leitern ausrücken, um von dort aus die Menschen in Sicherheit zu bringen. Bewohner, die nicht über die Leiter den Flammen entkommen konnten, erhielten Fluchthauben und wurden von den Einsatzkräften durch das Stiegenhaus in die Freiheit geleitet. Diese speziellen Schutz- bzw. Fluchthauben verhindern das Einatmen giftiger Rauchgase, ein entscheidender Faktor, um Panik und Verletzungen zu vermeiden.

Mehr als 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Das Rote Kreuz unterstützte die Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen und versorgte die Bewohner mit Rettungsdecken. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Einige Anrainer konnten sich in den Einsatzfahrzeugen aufwärmen, während der Brand im Keller unter Kontrolle gebracht wurde. Insgesamt standen mehr als 80 Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen zu löschen und das Gebäude zu belüften. Mindestens vier Kellerabteile wurden durch das Feuer zerstört.