Mit einem Tipp: Niederösterreicher wird über Nacht zum Lotto-Millionär

Bei der Lotto-Bonusziehung zu Halloween hat ein Niederösterreicher den Jackpot geknackt. Mehr als 1,4 Millionen Euro waren für ihn oder sie die Zahlen 4, 7, 9, 16, 17 und 24 wert.

Jetzt ist klar: Der Lotto-Gewinner vom Halloween-Abend kommt aus Niederösterreich.

Über Nacht quasi zum Millionär werden? Genau das wurde für einen Österreicher am Halloween-Abend war. Nachdem die sechs Lotto-Zahlen gezogen worden sind, dürfte ihm oder ihr die Spucke weggeblieben sein. Die Person hatte alle Richtigen am Schein, gewinnt jetzt mehr als 1,4 Millionen Euro – und das mit nur einem einzelnen Tipp, wie die „Österreichischen Lotterien“ jetzt berichten. Klar ist damit nun auch: Der glückliche Gewinner ist aus Niederösterreich.

Fünfer mit Zusatzzahl gehen nach Niederösterreich und Wien

Zwei Spielteilnehmer dürfen sich – obwohl sie nur knapp am Hauptgewinn vorbeigeschrammt sind – über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen. Bei einem Niederösterreicher fehlte im fünften von fünf Tipps nur die Zahl 17 auf den Sechser, bei einem Wiener war es der zweite von zwei Tipps, es fehlte die Zahl 4. Beide dürfen sich dennoch über jeweils knapp 47.000 Euro freuen. Zusätzlich wurde unter allen mitspielenden Tipps auch ein 30.000-Euro-Bonus ausgespielt. Dieser geht an die Quittungsnummer 698 043 1902 und an einen Spielteilnehmer via „win2day“.

Keine Hauptgewinne bei LottoPlus und Joker

Über keinen Sechser durften die Österreicher bei LottoPlus jubeln. 28 Personen, die knapp dran waren, aber nur fünf Richtige am Schein hatten, bekommen damit jeweils knapp 9.000 Euro. Auch beim Joker hat es – ganz im Gegenteil zur Mittwochs-Ziehung – keinen Hauptgewinn gegeben, womit es am Sonntag hier um einen Jackpot geht. Welche Zahlen nun genau gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.