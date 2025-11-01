vida warnt: Bahn-Sicherheit darf kein Sparopfer werden

Ab spätestens 2027 sollen an mehreren Standorten – darunter Wien-Floridsdorf, Linz, Salzburg, Saalfelden, Gänserndorf, Mürzzuschlag und Lienz – zwischen 22 und 6 Uhr keine Einsatzleiter mehr im Dienst sein.

Die Gewerkschaft vida warnt vor einer „sicherheitspolitischen Fehlentscheidung“ im österreichischen Bahnverkehr. Hintergrund sind geplante Einsparungen bei Einsatzleitern und Zugbegleitern, über die zuletzt auch der Kurier berichtete. Laut vida-Vorsitzendem Gerhard Tauchner drohen dadurch massive Sicherheitsrisiken für Fahrgäste und Beschäftigte. „Einsatzleiter und Zugbegleiter sind keine Kostenstellen, sondern tragende Säulen der Sicherheit“, betont Tauchner. „Wer glaubt, Technik oder Drohnen könnten menschliche Erfahrung und schnelle Entscheidungen vor Ort ersetzen, verkennt die Realität im Ernstfall.“

Gefahr bei Unfällen: Keine Einsatzleitung vor Ort

Besonders kritisch sieht die Gewerkschaft, dass ab spätestens 2027 an mehreren Standorten – darunter Wien-Floridsdorf, Linz, Salzburg, Saalfelden, Gänserndorf, Mürzzuschlag und Lienz – zwischen 22 und 6 Uhr keine Einsatzleiter mehr im Dienst sein sollen. „Das bedeutet: Bei einem Unfall oder Brand ist keine qualifizierte Entscheidungskraft vor Ort. Rettungskräfte müssten warten, bis jemand von weit her anreist – etwa um eine Oberleitung zu erden“, warnt Tauchner. Das könne im Ernstfall wertvolle Minuten kosten und Menschenleben gefährden. Er erinnert daran, dass sicherheitsrelevante Entscheidungen im Bahnverkehr „weit über eine Managementperiode hinausreichen“ und warnt vor langfristigen Folgen, wenn jetzt Personal abgebaut wird.

Beispiel Münchendorf zeigt, was auf dem Spiel steht

Zur Untermauerung seiner Warnung verweist Tauchner auf den Zugsunfall in Münchendorf im Mai 2022. Damals kritisierte die Feuerwehr öffentlich, dass der Einsatzleiter erst mit deutlicher Verspätung am Unfallort eintraf. „Dieses Beispiel zeigt, was passiert, wenn erfahrene Ent-scheidungsträger fehlen“, so der Gewerkschafter.

„Sicherheit ist kein Luxusgut“

Für Tauchner ist klar: Sicherheit darf niemals zum Sparziel werden. „Es käme niemand auf die Idee, Feuerlöscher abzuschaffen, nur weil sie nicht täglich gebraucht werden. Genauso ist es mit Einsatzleiter – sie sind vielleicht nicht jeden Tag im Einsatz, aber wenn etwas passiert, tragen sie enorme Verantwortung.“ Die Gewerkschaft vida fordert daher eine klare Absage an die geplanten Kürzungen und appelliert an die Verantwortlichen, „die Sicherheit im Bahnverkehr nicht dem Rotstift zu opfern“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2025 um 09:59 Uhr aktualisiert