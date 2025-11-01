Böller, mehrere Verletzte: Halloweenparty in Alpbach endet vorzeitig

Bei einer Halloweenparty in Alpbach (Bezirk Kufstein, Tirol) hat es mehrere Verletzte gegeben. Daher wurde gegen 1 Uhr die Feier beendet, am Vorplatz wurden dann noch einige Böller gezündet.

Aus dem Ruder gelaufen ist eine Halloweenparty in Alpbach (Tirol) am 31. Oktober 2025. Gegen 22 Uhr wurde ein Jugendlicher durch einen Faustschlag gegen den Kopf verletzt, um 23 Uhr wurde einem 18-Jährigen mehrfach mit einer Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Dadurch hat dieser unter anderem eine Rissquetschwunde über dem linken Auge erlitten. Gegen 1 Uhr wurde ein 19-Jähriger im Zuge eines Handgemenges zu Boden gebracht und mehrfach gegen den Kopf getreten, berichtet die Polizei.

Polizei sorgt für geordneten Abstrom der Gäste

Daraufhin hat der Veranstalter die Veranstaltung im Einvernehmen mit der Polizei vorzeitig beendet, diese sorgte auch für einen geordneten Abstrom der Gäste. Auf dem Vorplatz wurden dann aber noch mehrere Böller gezündet. Ein Verdächtiger wurde identifiziert und nach dem Pyrotechnikgesetz angezeigt. Zudem wurde noch eine Person nach dem Sicherheitspolizeigesetz angezeigt, nachdem er sich aggressiv gegenüber der Feuerwehr und der Polizei verhielt.

Fünf Verletzte in Krankenhäuser gebracht

Im Nachhinein haben sich noch zwei weitere Opfer von Körperverletzungen bei den Beamten gemeldet. Ein Mann hatte dabei eine Kopfverletzung, ein weiterer Mann eine Knieverletzung. Insgesamt wurden fünf Verletzte in die Krankenhäuser Kufstein und Schwaz eingeliefert, weitere Erhebungen sind im Gange.