Lohnvorschlag stößt auf deutliche Ablehnung: „Die Leute sind besorgt“

Die Gewerkschaft hat nach der ersten Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag im privaten Bewachungsgewerbe eine Umfrage gestartet - mit deutlichem Ergebnis. Die Bewacher sind nicht zufrieden und verlangen mehr.

Die Leute "fürchten, dass sie mit einer realen Lohnkürzung nicht über die Runden kommen", so die Gewerkschaft.

Am Mittwoch wurde die Umfrage erst gestartet, nach 48 Stunden haben sich auch schon knapp 1.500 Beschäftigte daran beteiligt, heißt es seitens der Gewerkschaft vida nun. Und diese zeichnet ein klares Stimmungsbild, erklärt vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit: „Der Lohnvorschlag der Arbeitgeber, der nicht einmal die Inflation abgelten würde, stößt auf deutliche Ablehnung. Da helfen auch spärliche Einmalzahlungen nichts.“

Dieses Angebot wurde in der ersten Verhandlungsrunde von der Arbeitgeberseite unterbreitet: Erhöhung der KV-Löhne um 1,7 Prozent

Einmalzahlung von 250 Euro „Damit liegt ein Gesamtangebot am Tisch, das für die Beschäftigten eine respektable Lohnerhöhung von rund 2,5 bis 2,6 Prozent bedeutet – und zugleich einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe leistet“, heißt es seitens der Arbeitgeber.

Den Vorsitzenden des vida-Fachbereichs Gebäudemanagement, Gernot Kopp, hätten in den vergangenen Tagen auch „unzählige Mails und Anrufe erreicht“. Und weiter: „Die Leute sind besorgt. Sie fürchten, dass sie mit einer realen Lohnkürzung nicht über die Runden kommen.“ Dem vorliegenden Angebot der Arbeitgeber erteilte jedenfalls der Großteil der Befragten eine klare Absage, so die Gewerkschaft.

Geplante Überstunden-Änderung sorgt auch für Ärger

Doch nicht nur das finanzielle Angebot sorgt für Ärger. Ein weiterer Streitpunkt sei demnach die geplante Verlängerung des Durchrechnungszeitraums von derzeit einem auf sechs Monate. Aktuell würden Überstunden monatlich abgerechnet und ausbezahlt. „Bei einer Verlängerung auf ein halbes Jahr müssten die Beschäftigten nicht nur deutlich länger auf ihr Geld warten – die Abrechnung wäre auch wesentlich unüberschaubarer“, weiß Kopp. „Sie arbeiten deshalb mehr, weil sie das Geld dringend brauchen.“

„Wir sagen klar Nein zu sechsmonatigem Durchrechnungszeitraum“

Obwohl die Umfrage noch bis Montag, 3. November 2025, läuft, sei sie jetzt schon ein Appell an die Gewerkschaft, die Anliegen der Beschäftigten mit Nachdruck in die Verhandlungen einzubringen, weiß diese. Und abschließend: „Das heißt: Gestärkt durch den Rückhalt der Bewacher fordern wir Lohnerhöhungen über der Inflation und sagen klar Nein zu einem sechsmonatigen Durchrechnungszeitraum.“