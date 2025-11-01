Bank muss 12.150 Euro zurückzahlen: „Rechnen mit Klageflut“

Regelmäßig wurde in den vergangenen Monaten davon berichtet, dass Banken Kreditbearbeitungsgebühren zurückzahlen müssten. Nun gibt es ein weiteres Urteil.

Nimmt man einen Kredit auf, wird es finanziell schnell einmal unübersichtlich. Kreditbearbeitungsgebühren sind stellenweise für Gerichte aber nicht zulässig. So auch in einem kürzlichen Fall, wo der Oberste Gerichtshof Anwalt Florian Kneipp und den Prozessfinanzierern von „Jufina“ Recht gegeben hat. Zum ersten Mal wurde damit seitens der höchsten Instanz über die Klage eines Verbrauchers zu Kreditbearbeitungsgebühren entschieden.

BAWAG muss nun 12.150 Euro rückerstatten

Bisher ist es hierbei lediglich zu außergerichtlichen Vergleichen gekommen – wir haben schon mehrmals berichtet. Beklagte Partei war diesmal die BAWAG. Rückerstattet werden müssen nun 12.150 Euro. Stefan Schleicher, Jufina-Vorstand, meint, dass ein Großteil der Hypothekarkredite der meisten österreichischen Banken aus den letzten 30 Jahren betroffen sein dürften. „Wir rechnen mit einer Klageflut in Milliardenhöhe. Uns erreichen monatlich hunderte Anfragen zu solchen Fällen, mit diesem Urteil werden es wohl nochmal deutlich mehr werden.“

So wird das Urteil begründet

Das Urteil wurde übrigens in der Intransparenz der Gebühren begründet. Die 12.150 Euro wurden als Pauschalbetrag und „Bearbeitungsentgelt“ verrechnet. Dazu kamen dann noch Bearbeitungsgebühren für Einzelschritte von gerichtlicher Eingabe bis zu Grundbuchgesuchen. Schleicher sieht hier „Doppelgebühren“, es sei unklar, wofür der Pauschalbetrag gezahlt wurde. Laut dem Jufina-Vorstand würden „die meisten Banken“ ähnlich vorgehen – „besonders bei Hypothekarkrediten“.

Ansprüche verjähren erst nach 30 Jahren

Sammelklagen sieht er übrigens als schlecht geeignet für Kreditbearbeitungsgebühren. Die gesammelten Fälle müssten laut EU-Recht nämlich „nahezu deckungsgleich“ sein. Die Kreditverträge selbst seien jedoch je nach Bank oft unterschiedlich formuliert, die Gebühren würden auch verschiedene Namen tragen. „Wir haben daher bewusst den Weg individueller Klagen gewählt, und waren damit erfolgreich. Nun ist auch der Weg frei für die vielen weiteren Fälle, die wir derzeit bearbeiten, und natürlich für all jene, die vielleicht erst jetzt ihre Kreditverträge nach solchen Gebühren durchsuchen. Dazu möchte ich auch dringend raten. Das Urteil gilt rückwirkend, und die Ansprüche verjähren erst nach 30 Jahren“, stellt Anwalt Knaipp klar.