„Allerheiligen im Tierheim Vösendorf: Ein Licht für die Vergessenen“

In Vösendorf gedenkt Tierschutz Austria an Allerheiligen Tiere, die nie ein Zuhause fanden, und an Menschen, die ihr Leben dem Schutz von Tieren widmeten.

Im Tierheim von Tierschutz Austria werden Tiere gewürdigt, die nie ein Zuhause fanden oder ihre letzte Ruhe hier fanden.

Zwischen Kerzen und Chrysanthemen leuchtet am Allerheiligentag in Vösendorf ein besonderes Licht. Für viele Besucher ein emotionaler Moment des Innehaltens.

Persönliche Erinnerungen der Tierheimleiter

Tierheimleiter Stephan Scheidl denkt besonders an Pferd Cindy, Maine-Coon-Kater Maxi und Hund Assja – Tiere, die ihn beruflich und persönlich tief berührt haben. „Solche liebe Seelen vergisst man nicht“, sagt er. Auch an Rosi, eine missbrauchte Hündin aus Ansfelden, erinnert er sich bewegend.

Ein Ort für Dankbarkeit und Mitgefühl

„Tierschutzarbeit ist oft laut und hektisch. An Allerheiligen wird es still“, erzählt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria. Blumen, Kerzen und Halsbänder im Hof erinnern an die Tiere, die den Alltag der Helfer prägten. Für viele Besucher:innen ein Moment des Nachdenkens und der Dankbarkeit.

Gedenken an Menschen im Tierschutz

Nicht nur Tiere, auch Menschen, die sich zeitlebens für Tiere eingesetzt haben, werden gewürdigt. Über hundert Gräber wurden in den letzten Wochen geschmückt. „Allerheiligen zeigt, dass Mitgefühl keine Grenzen zwischen Mensch und Tier kennt“, sagt Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins.

Ein Licht, das bleibt

Wenn die letzten Besucher den Hof verlassen, bleibt das Kerzenlicht noch lange an – ein Symbol für Erinnerung, Mitgefühl und die Verbundenheit zwischen Mensch und Tier, die über den Tod hinausgeht.