Nach Solar-Pleite: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Sun Contracting

Nach der Insolvenz der Photovoltaik-Gruppe mit 47 Millionen Euro Schulden stehen nun Betrug und Untreue im Raum. Der Schaden soll über 20 Millionen Euro betragen, es wird gegen 20 Beschuldigte ermittelt.

Die Insolvenz der Sun Contracting Gruppe, eines einst führenden Anbieters von Photovoltaiklösungen in Europa mit Sitz u.a. in Linz, kam nicht nur überraschend, sondern zieht jetzt auch weitere Kreise. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen 20 Beschuldigte, darunter vier Verbände, wegen des Verdachts auf Betrug, Untreue und Bilanzfälschung, so aus einem Bericht des ORF Oberösterreich. Der mutmaßliche Schaden: über 20 Millionen Euro.

Ermittlungen nach Konzernpleite

Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit der Pleite der Sun Contracting AG in Liechtenstein, deren Zusammenbruch den Konkurs der österreichischen Tochtergesellschaften in Linz auslöste. Im Dezember 2024 fand laut Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung statt. Bereits damals hatten sich Hinweise auf Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen verdichtet. Sun Contracting hatte sich auf die Pachtung von Dächern und Freiflächen für Solaranlagen spezialisiert und Projekte teilweise über Crowdfunding finanziert. Mehr als 1.500 Anleger investierten in das Unternehmen, viele von ihnen müssen nun um ihr Geld bangen. Die WKStA bestätigte dem ORF Oberösterreich, dass die derzeitigen Ermittlungen auf Hochtouren laufen. Ziel sei es, die Geldflüsse innerhalb des Konzerns zu durchleuchten und mögliche Täuschungen gegenüber Investoren aufzudecken. Betroffen sind mehr als 120 Gläubiger sowie 33 Beschäftigte in Österreich.

47 Millionen Euro Schulden in Österreich

Am 31. Oktober 2025 meldeten fünf österreichische Gesellschaften der Gruppe, darunter die Sun Contracting Austria GmbH und die Engineering GmbH, Insolvenz beim Landesgericht Linz an. Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 47,3 Millionen Euro, bei Vermögenswerten von nur 16,7 Millionen Euro. Ursachen seien laut dem AKV ein massiver Preisverfall am Strommarkt, hohe Zinsen und gestiegene Materialkosten, 5 Minuten hat berichtet. Nach der Insolvenz der Muttergesellschaft in Liechtenstein sei die Konzernfinanzierung zusammengebrochen, Restrukturierungsversuche blieben erfolglos.