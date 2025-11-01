Sensationell: Erfolgsserie von Tagger reißt nicht ab

Die Osttirolerin Lilli Tagger schreibt Tennisgeschichte: Die erst 17-Jährige kämpfte sich in China ins Endspiel und wehrte dabei sogar drei Matchbälle ab. Im Finale wartet nun die Russin Anna Blinkowa.

Die junge Osttirolerin kämpft um ihren ersten Titel auf der WTA-Tour. Lilli Tagger setzte sich am Samstag im Halbfinale des WTA-125-Turniers von Jiujiang gegen die Schweizer Titelverteidigerin Viktorija Golubic durch. Die erst 17-Jährige zeigte, wie nervenstark sie ist.

Hochklassiges Duell

Mehr als zwei Stunden lang lieferte sich Tagger mit Golubic ein hochklassiges Duell voller Intensität und Comeback-Momente. Wie der ORF berichtete, bewies die junge Österreicherin enormen Kampfgeist, wehrte im Entscheidungssatz gleich drei Matchbälle ab und nutzte schließlich die erste von drei eigenen Chancen zum Sieg. Mit diesem Erfolg steht das aufstrebende Nachwuchstalent erstmals in einem Endspiel der WTA-Tour – als erste Österreicherin seit Julia Grabher im Mai 2023 in Rabat.

Finale gegen Blinkowa

Im Finale am Sonntag trifft Tagger auf die Russin Anna Blinkowa, die ihr Semifinale gegen Dominika Salkova klar gewonnen hat. Für Tagger ist bereits jetzt ein riesiger Karrieresprung sicher: Sie verbessert sich im WTA-Ranking von Platz 235 zumindest auf Position 155.