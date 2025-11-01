Ab 3. November: SOS Kinderdorf bekommt dritte Geschäftsführerin

Die Missbrauchscausa rund um SOS Kinderdorf-Österreich hat am Freitag für weitere Entscheidungen an der Personalfront gesorgt. Carolin Porcham wird ab 3. November 2025 als dritte Geschäftsführerin neben Annemarie Schlack und Nora Deinhammer das Leitungsteam vervollständigen. Porcham übernimmt die Agenden des dienstfrei gestellten Geschäftsführers Christian Moser. Unterdessen beschloss der Aufsichtsrat, eine Mitgliederversammlung mit einer Neuwahl des Gremiums einzuberufen.

Ausschreibungsprozess seit Juni 2025 gelaufen

Der Bestellung Porchams sei ein seit Juni 2025 laufender Ausschreibungsprozess vorausgegangen, hieß es in einer Aussendung am Vormittag. Der Antritt erfolge in einer Phase der „unabhängigen Aufarbeitung und der organisatorischen Neuaufstellung.“ „Im Zuge des Reformprozesses der vergangenen Wochen und Monate hat SOS-Kinderdorf viele wichtige Schritte gesetzt. Mein Fokus liegt nun darauf, diese Veränderungen nachhaltig zu verankern, die Organisation stabil zu führen und das Vertrauen weiter zu stärken“, wurde Porcham zitiert.

„Umfassende Neuordnung“

Am Nachmittag folgte dann die Mitteilung mit der angestrebten Neuwahl des Aufsichtsrats. Termin und Details der Tagesordnung der Mitgliederversammlung würden den Mitgliedern mit der Einladung zeitnah übermittelt, wurde dabei verlautet. Dieser Schritt gehöre zu dem mehrfach geäußerten Weg der „umfassenden Neuordnung“ der Organisation, den der Aufsichtsrat unterstütze. Das bisherige Aufsichtsratsmitglied und Ex-Bankmanager Willibald Cernko hatte Anfang Oktober sein Mandat in dem Gremium zurückgelegt. Und zwar deshalb, um die Unabhängigkeit der eingesetzten Untersuchungskommission sicherzustellen, wie es hieß. Die derzeitige Vorsitzende des Aufsichtsrats von SOS-Kinderdorf Österreich ist Irene Szimak. (APA/red, 1.11.25)