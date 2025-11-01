Sozialhilfe-Debatte: Wohnkosten, Behinderte & Soforthilfe bleiben außen vor

Martin Schenk kritisiert die aktuelle Sozialhilfe-Debatte: Statt nur über Kindersätze zu sprechen, müssten Wohnkosten, Soforthilfe und Benachteiligungen stärker in den Fokus.

Armutsexperte Martin Schenk warnt, dass die Diskussion rund um die Sozialhilfe „total verengt“ sei. Der Fokus liege derzeit fast ausschließlich auf den Kindersätzen, andere dringende Probleme würden kaum beachtet. Dazu zählen Mängel bei Wohnkosten, Sofort-hilfe, Behinderungen oder chronischen Krankheiten. Schenk fordert, alle Missstände zu sehen, statt nur über einzelne Einzelfälle zu sprechen.

Wohnkosten: Betroffene zahlen drauf

Aktuell orientiert sich der Wohnzuschuss an einem Richtsatz, nicht an den tatsächlichen Kosten. Nur 40 % der maximalen Sozialhilfe von 1.209 Euro dürfen für Miete verwendet werden – in vielen Regionen reicht das bei weitem nicht. Teilweise wird auch die Wohnbeihilfe einbe-halten. Schenk fordert Mindeststandards und eine berücksichtigte Regelung nach Wohnort.

Behinderte und chronisch Kranke benachteiligt

Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten haben oft keinen Anspruch auf Sozialhilfe, solange die Eltern Unterhalt zahlen könnten – selbst im Erwachsenenalter. In manchen Bundesländern müssen sie ihre Eltern verklagen, um überleben zu können. Schenk schlägt vor, die Unterhaltspflicht mit 25 Jahren zu begrenzen, damit selbstständiges Leben möglich wird.

Probleme bei Alleinerziehenden

Die Definition, wer als Alleinerziehender gilt, ist uneinheitlich. In Oberösterreich fallen Eltern mit erwachsenen Kindern aus der erhöhten Sozialhilfe heraus, bleiben aber unterhalts-pflichtig. Das führt zu finanziellen Lücken und erschwert die Versorgung von Familien stark.

Soforthilfe und Amtswege: Zu langsam

Gesetzlich ist eine Soforthilfe vorgesehen, doch in der Praxis müssen Betroffene oft bis zu drei Monate auf Entscheidungen warten. Schenk fordert schnellere Hilfe, nachvollziehbare Bescheide in einfacher Sprache und verpflichtende Sozialarbeiter-Unterstützung bei Anträgen, Ablehnungen und drohenden Sanktionen.

Mehrheit der Bezieher kann nicht arbeiten

58 % der Sozialhilfeempfänger sind nicht erwerbsfähig – wegen Alter, Krankheit, Behinderung oder Pflegeverpflichtungen. Nur rund ein Drittel kann arbeiten, weitere acht Prozent arbeiten, verdienen aber zu wenig. Trotzdem dominiert in der öffentlichen Debatte das Bild von „zu hohen Sozialhilfebezügen“.

Sozialhilfe: Kleiner Teil, große Wirkung

Die Sozialhilfe unterstützt nur die ärmsten zwei Prozent der Bevölkerung, macht aber lediglich 0,4 % des Staatsbudgets aus. Schenk betont: „Die Sozialhilfe wird völlig überschätzt, doch ihr Reformbedarf ist enorm.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2025 um 13:39 Uhr aktualisiert