Schneefallgrenze sinkt: Wird es jetzt weiß in Österreich?

Der 1. November war in vielen Teilen Österreichs mild und sonnig. Aber bald kommt Frau Holle zu Besuch.

Am Sonntag wird das Wetter in einigen Teilen Österreichs etwas ungemütlicher. Es kommt eine Störungszone und diese bringt Regen, Schnee und Kälte mit. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend, in der Nacht kommen die Flocken dann noch weiter runter.

Schneefallgrenze sinkt am Sonntag

„Eine Störungszone zieht von Westen her auf und im Tagesverlauf beginnt es von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich, in die westliche Obersteiermark und bis nach Kärnten immer öfter zu regnen. Dabei kann es vorübergehend auch recht kräftig regnen oder schneien“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf 1700 bis 2000 Meter, im Süden liegt sie vorerst noch höher. In der Nacht schneit es dann teilweise auf 1000 bis 1400 Meter Seehöhe herab. Weiter im Osten und im Südosten bleibt es tagsüber noch eher freundlich. Sonntagfrüh liegen die Temperaturen bei 1 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen von West nach Südost 12 bis 20 Grad.

Wochenbeginn in Österreich

Entlang der Alpennordseite von Salzburg ostwärts sowie auch im äußersten Osten gibt es zunächst noch etwas Regen oder Schneefall. Die Schneefallgrenze liegt bei 1200 bis 1400 Meter Seehöhe. Weiter im Westen und im Süden startet der Tag bereits sonnig.Im Laufe des Tages setzt sich weitgehend sonniges Wetter durch. Nur im Bergland an der Alpennordseite kann es auch tagsüber noch vereinzelt zu Regenschauern kommen. Der Wind weht im Norden und Osten mäßig bis lebhaft, in höheren und offenen Lagen auch kräftig aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 1 und 10 Grad, die Höchstwerte am Nachmittag erreichen 9 bis 16 Grad.