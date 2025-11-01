Vom Rathaus ins Rampenlicht: Falscher Sebastian Kurz eingeladen

Der deutschen Tageszeitung „Welt“ ist ein Fehler passiert. Chefredakteur Philipp Burgard wollte eigentlich den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu einer Talkshow einladen.

Der Brief ging auch an einen Sebastian Kurz, aber an den falschen. Statt beim Ex-Kanzler landete die Einladung beim Bürgermeister der Kleinstadt Aichtal in Baden-Württemberg, südlich von Stuttgart. Dort ist nämlich ebenfalls ein Sebastian Kurz im Amt, ein CDU-Politiker, der seit 2020 Bürgermeister ist.

Bürgermeister statt Bundeskanzler

Der Aichtaler Bürgermeister nahm den Irrtum mit Humor. In seiner Instagram-Story schrieb er: „Schließlich wird man nicht alle Tage mit Post vom Chefredakteur der @WELT Gruppe überrascht, die eigentlich für den Bundeskanzler a.D. der Republik Österreich bestimmt war.“ Gegenüber der „Esslinger Zeitung“ bestätigte er, dass die Einladung echt war. Auf Instagram schrieb er weiter: „Ich habe mich über Ihre Zeilen aufrichtig gefreut – und vielleicht war diese Post ja gar kein Irrtum, sondern ein Zeichen dafür, dass bodenständige Kommunalpolitik manchmal weiter wirkt, als man denkt.“

Kurz klärte die Verwechslung auf

In seiner Antwort an die „Welt“ klärte er die Verwechslung auf, nahm die Einladung aber „mit einem Lächeln“ an. Er meinte: „Ich würde es schön finden, wenn wir beide eingeladen würden.“ Auf Instagram fügte er hinzu: „Zwei Sebastian Kurz in einem Studio – das wäre sicher ein Gespräch, das zwischen Rathausrealität und Weltpolitik auf angenehme Weise Brücken schlägt.“