Gleich zwei Raser wurden in Niederösterreich erwischt.
Niederösterreich
01/11/2025
Kontrolle

Raser mit über 200 km/h erwischt

Ein 22-Jähriger fuhr gestern, 31. Oktober, in Niederösterreich viel zu schnell. Seinen Führerschein und sein Auto ist er los.

von Amélie Meier
1 Minute Lesezeit(189 Wörter)

Ein 22-jähriger Österreicher überschritt am 31. Oktober 2025, um 7.54 Uhr, mit einem PKW auf der S 33 im Gemeindegebiet von St. Pölten, Fahrtrichtung Krems, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h um 75 km/h. Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich stellte die Übertretung fest und hielt den Lenker auf dem gesperrten Parkplatz unmittelbar vor der Ausfahrt Herzogenburg Süd an. Aufgrund der hohen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wurde das Auto vorläufig beschlagnahmt und dem Lenker der Führerschein abgenommen.

Zweitem Fahrer wurde das Auto auch abgenommen

Am 1. November 2025 überschritt ein 23-jähriger Österreicher mit einem PKW auf der S 4 (Mattersburger Schnellstraße) im Gemeindegebiet von Wiener Neustadt, Fahrtrichtung Wiener Neustadt, die dort kundgemachte und erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um 89 km/h. Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Warth stellte die Übertretung fest und hielt den Lenker auf dem Park & Ride Parkplatz Neudörfler Straße (nächst der Ausfahrt S4 Mattersburger Schnellstraße) an. Aufgrund der hohen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wurde auch in diesem Fall der PKW vorläufig beschlagnahmt und dem Lenker der Führerschein abgenommen.

