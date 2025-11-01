Skip to content
Region auswählen:
/ ©pixapay.com / Klaus Stebani auf Pixabay
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Supermond.
Am kommenden Mittwoch steht ein spektakuläres Himmelsereignis bevor.
Österreich
01/11/2025
Spektakel

Naturphänomen: Supermond erhellt den Nachthimmel

Außergewöhnlicher Anblick: Am 5. November lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel. Ein Supermond steht nämlich bevor. Durch seine geringe Distanz zur Erde wirkt er größer und heller.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Der November startet mit einem Blickfang am Firmament: Der Mond erreicht am kommenden Mittwoch nämlich nicht nur seine Vollmondphase, sondern befindet sich gleichzeitig auch besonders nah an der Erde. Konkret beträgt die Distanz um 23.16 Uhr nur noch 356.834 Kilometer, das geht aus der Webseite timeanddate.de hervor. Dadurch erscheint er knapp sieben Prozent größer als im Durchschnitt – und ist damit ein sogenannter Supermond. Besonders riesig wirkt er vor allem direkt nach seinem Aufgang oder kurz vor dem Untergehen. Grund ist ein optisches Täuschungsphänomen.

Werdet ihr euch den Supermond ansehen?

Sowieso!
Wenn ich zufällig draußen bin.
Nein, ich mache es mir lieber drinnen gemütlich.
Das Foto auf www.5min.at zeigt einen Supermond in der Nacht.
©Adobestock
Am 5. November lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel.

Häufig gestellte Fragen:

Wenn der Mond unserer Erde besonders nahe kommt, wirkt er am Nachthimmel deutlich größer und heller als sonst. Trifft dieses Himmelsereignis auf einen Vollmond oder Neumond, sprechen Astronomen von einem sogenannten Supermond.

Der Mond umrundet die Erde auf einer elliptischen Bahn. Diese Form sorgt dafür, dass sich sein Abstand im Laufe seiner rund 29-tägigen Reise immer wieder verändert.

Ja. Sofern es die Wetterbedingungen zulassen, könnt ihr den nächsten Super-Vollmond am 5. November 2025 bewundern.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: