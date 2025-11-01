Naturphänomen: Supermond erhellt den Nachthimmel
Außergewöhnlicher Anblick: Am 5. November lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel. Ein Supermond steht nämlich bevor. Durch seine geringe Distanz zur Erde wirkt er größer und heller.
Der November startet mit einem Blickfang am Firmament: Der Mond erreicht am kommenden Mittwoch nämlich nicht nur seine Vollmondphase, sondern befindet sich gleichzeitig auch besonders nah an der Erde. Konkret beträgt die Distanz um 23.16 Uhr nur noch 356.834 Kilometer, das geht aus der Webseite timeanddate.de hervor. Dadurch erscheint er knapp sieben Prozent größer als im Durchschnitt – und ist damit ein sogenannter Supermond. Besonders riesig wirkt er vor allem direkt nach seinem Aufgang oder kurz vor dem Untergehen. Grund ist ein optisches Täuschungsphänomen.
Werdet ihr euch den Supermond ansehen?
Häufig gestellte Fragen:
Wenn der Mond unserer Erde besonders nahe kommt, wirkt er am Nachthimmel deutlich größer und heller als sonst. Trifft dieses Himmelsereignis auf einen Vollmond oder Neumond, sprechen Astronomen von einem sogenannten Supermond.
Der Mond umrundet die Erde auf einer elliptischen Bahn. Diese Form sorgt dafür, dass sich sein Abstand im Laufe seiner rund 29-tägigen Reise immer wieder verändert.
Ja. Sofern es die Wetterbedingungen zulassen, könnt ihr den nächsten Super-Vollmond am 5. November 2025 bewundern.