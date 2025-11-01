Naturphänomen: Supermond erhellt den Nachthimmel

Außergewöhnlicher Anblick: Am 5. November lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel. Ein Supermond steht nämlich bevor. Durch seine geringe Distanz zur Erde wirkt er größer und heller.

Der November startet mit einem Blickfang am Firmament: Der Mond erreicht am kommenden Mittwoch nämlich nicht nur seine Vollmondphase, sondern befindet sich gleichzeitig auch besonders nah an der Erde. Konkret beträgt die Distanz um 23.16 Uhr nur noch 356.834 Kilometer, das geht aus der Webseite timeanddate.de hervor. Dadurch erscheint er knapp sieben Prozent größer als im Durchschnitt – und ist damit ein sogenannter Supermond. Besonders riesig wirkt er vor allem direkt nach seinem Aufgang oder kurz vor dem Untergehen. Grund ist ein optisches Täuschungsphänomen.

©Adobestock Am 5. November lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel.