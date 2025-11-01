Lebensgefahr: Diesen Kindersitz solltest du auf keinen Fall verwenden

Derzeit wird ein Produkt aufgrund von Lebensgefahr zurückgerufen. Du solltest diesen Kindersitz nicht verwenden.

Derzeit wird ein Kindersitz zurückgerufen - es besteht Lebensgefahr.

Derzeit wird ein Kindersitz zurückgerufen - es besteht Lebensgefahr.

Immer wieder werden Produkte zurückgerufen. Dieses Mal betrifft es einen Autositz für Kinder. Und dieser kann zu Lebensgefahr führen.

Kind kann stranguliert werden

Aufgrund der unzureichenden Rückhalteeigenschaften des Produkts kann das Kind bei abrupten Fahrzeugbewegungen seine Position verändern und sich durch den Sicherheitsgurt verletzen oder strangulieren. Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Regelung ECE 22-05. Die Europäische Kommission warnt daher vor dem Kindersitz.

©Europäische Kommission Dieser Kindersitz wird aufgrund von Lebensgefahr zurückgerufen.

Um diesen Kindersitz handelt es sich

Der fehlerhafte Kindersitz ist ein aufblasbarer. Er wurde mitunter auf Amazon verkauft. Hergestellt wurde er in China. Am besten du wendest dich an den Händler, wo du ihn gekauft hast, wegen Rückgabe.