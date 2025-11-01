Skip to content
/ ©Kirill Gorlov/stock.adobe.com
Bild auf 5min.at zeigt ein schlafendes Kind im Auto.
Derzeit wird ein Kindersitz zurückgerufen - es besteht Lebensgefahr.
Österreich
01/11/2025
Produktrückruf

Lebensgefahr: Diesen Kindersitz solltest du auf keinen Fall verwenden

Derzeit wird ein Produkt aufgrund von Lebensgefahr zurückgerufen. Du solltest diesen Kindersitz nicht verwenden.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Immer wieder werden Produkte zurückgerufen. Dieses Mal betrifft es einen Autositz für Kinder. Und dieser kann zu Lebensgefahr führen.

Kind kann stranguliert werden

Aufgrund der unzureichenden Rückhalteeigenschaften des Produkts kann das Kind bei abrupten Fahrzeugbewegungen seine Position verändern und sich durch den Sicherheitsgurt verletzen oder strangulieren. Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Regelung ECE 22-05. Die Europäische Kommission warnt daher vor dem Kindersitz.

Bild auf 5min.at zeigt den zurückgerufenen Kindersitz.
©Europäische Kommission
Dieser Kindersitz wird aufgrund von Lebensgefahr zurückgerufen.

Um diesen Kindersitz handelt es sich

Der fehlerhafte Kindersitz ist ein aufblasbarer. Er wurde mitunter auf Amazon verkauft. Hergestellt wurde er in China. Am besten du wendest dich an den Händler, wo du ihn gekauft hast, wegen Rückgabe.

Die Daten des zurückgrufenenen Kindersitz:

  • Produkt: aufblasbare Auto-Kindersitzerhöhung
  • EG-Typgenehmigung/-Modell: Hiccapop Rubu22a Sbyhbhyds
  • Verkauf : u. a. Amazon
  • ASIN: B0FND84RQM

