Teuerland Österreich: Warum sind Drogerieartikel 129 Prozent teurer?

Ein Preisvergleich der Arbeiterkammer zeigt, dass gewisse Drogerieartikel in Österreich wesentlich teurer sind als in Deutschland.

Gesichtswasser, Klarspüler, Pflaster, Seife & Co. sind in Österreich um bis zu 129 Prozent teurer als in Deutschland. Im Schnitt kostet ein und dieselbe Drogerieware hierzulande um rund 23 Prozent mehr. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor bei 97 verglichenen identen Drogerieprodukten Anfang Oktober bei zehn Online-Shops in Österreich und Deutschland. Die AK verlangt aufgrund der krassen Preisunterschiede: Weg mit dem Österreich-Aufschlag – die Europäische Kommission muss rasch einen Gesetzesvorschlag vorlegen!

90 Prozent der Produkte in Österreich teurer

Für den Einkaufskorb mit 97 verglichenen identen Drogeriewaren zahlen Konsument in den deutschen Online-Märkten durchschnittlich knapp 409 Euro, in Österreich durchschnittlich rund 502 Euro. Rund 90 Prozent (87 von 97) der verglichenen Drogerieprodukte waren in Österreich im Schnitt teurer als in Deutschland, neun waren in Österreich preiswerter und eines kostete gleich viel.

„Preisunterschied ist extrem“

AK Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic: „Die Preisunterschiede zwischen Österreich und Deutschland für idente Produkte sind – auch umsatzsteuerbereinigt – nach wie vor extrem. Diese Praxis gehört abgestellt, denn die Zeche dafür zahlen die Konsument. Der Österreich-Aufschlag muss endlich weg – die Europäische Kommission muss rasch handeln und einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen.“ Zum Preismonitor: Die AK erhob zwischen 6. und 9. Oktober die Preise von 97 identen Produkten in zwei Online-Supermärkten – Billa, Interspar und drei Online-Drogeriemärkten – Bipa, DM, Müller in Österreich sowie bei DM, Müller, Rossmann, Globus und Rewe in Deutschland. Die Preise sind Bruttopreise (Österreich 20 Prozent, Deutschland 19 Prozent Umsatzsteuer).