So wird das Wetter in Österreich zu Allerseelen

Im Laufe des Tages zieht eine Störungszone über Österreich. „Es beginnt von Vorarlberg bis nach Kärnten und ins westliche Niederösterreich zu regnen. Zeitweise kann es auch kräftig regnen. Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich dabei im Tagesverlauf von West nach Ost“, wissen die Experten der GeoSphere Austria.

Schneefallgrenze sinkt

Die Schneefallgrenze liegt tagsüber noch zwischen 1700 und 2000 Meter Seehöhe und sinkt in der Nacht teilweise auf rund 1400 Meter Seehöhe ab. Tagsüber meist trocken bleibt es von Unterkärnten bis ins Weinviertel. Hier scheint nach anfänglichen Nebelfeldern oft die Sonne. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Frühtemperaturen 3 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 20 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten.