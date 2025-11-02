Fünf Jahre nach dem Terroranschlag in Wien: Stadt gedenkt der Opfer

Heute, Sonntag, dem 2. November, erinnert Wien an die vier Menschen, die vor fünf Jahren bei dem Anschlag in der Innenstadt ihr Leben verloren haben. Jenes Attentat gilt bis heute noch als das schwerste der jüngeren Geschichte.

Es war ein Abend, den niemand vergisst: Am 2. November 2020 erschütterte ein Terroranschlag mitten in Wien das ganze Land. Ein 20-jähriger Islamist eröffnete im Bermudadreieck, einem beliebten Ausgehviertel, das Feuer auf Passanten. Insgesamt starben vier Menschen, über zwanzig wurden verletzt, ehe der Täter von der Polizei gestoppt wurde. Fünf Jahre später steht die Stadt erneut still, im Gedenken an die Opfer und als Zeichen gegen Hass und Extremismus.

Wien gedenkt der Opfer am Desider-Friedmann-Platz

Am Sonntagvormittag findet die offizielle Gedenkveranstaltung am Desider-Friedmann-Platz statt, unweit des Tatorts. Neben Wien-Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nehmen auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) sowie der ehemalige Innenminister und heutige Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) teil. Bundeskanzler Christian Stocker kann krankheitsbedingt heute nicht teilnehmen, ebenso Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der aus terminlichen Gründen verhindert ist.

Von Schock zu Konsequenzen: Die Lehren aus dem Anschlag

Der Anschlag hatte gravierende Konsequenzen für Sicherheitsbehörden und Justiz. Eine Untersuchungskommission deckte auf, dass der Täter den Behörden bereits bekannt war, die Gefahr aber unterschätzt wurde. Nach Treffen mit Islamisten aus Deutschland und der Schweiz sowie einem gescheiterten Munitionskauf in Bratislava hätten die Alarmzeichen erkannt werden müssen. Die Aufarbeitung führte damals zu strukturellen Änderungen im Verfassungsschutz, zu schärferen Überwachungsmaßnahmen und einer engeren Zusammenarbeit internationaler Sicherheitsdienste. Im Jahr 2023 endete der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer. Vier von ihnen wurden wegen Beihilfe zum Mord und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu hohen Haftstrafen verurteilt, drei davon zu lebenslanger Haft. Die Verfahren zogen sich über Monate, begleitet von teils emotionalen Zeugenaussagen. Insgesamt 138 Betroffene und Angehörige erhielten bislang finanzielle Hilfe nach dem Verbrechensopfergesetz. Über 3,3 Millionen Euro wurden aus dem Terroropferfonds ausbezahlt.