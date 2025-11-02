Happy End nach fünf Stunden: Vermisster (13) taucht in Deutschland auf

Gestern, 1. November, abends, meldete ein Vater seinen 13-jährigen Sohn in Vorarlberg als vermisst. Der Teenager war nach einem Streit auf einem Parkplatz abgehauen.

Einen großen Sucheinsatz gab es gestern Abend in Vorarlberg - ein 13-Jähriger war verschwunden.

Einen großen Sucheinsatz gab es gestern Abend in Vorarlberg - ein 13-Jähriger war verschwunden.

Am 1. November 2025 gegen 17.20 Uhr meldete ein Familienvater der Polizeiinspektion Götzis, dass sein 13-jähriger Sohn nach einem Streit während der Rückreise in Richtung Deutschland abgängig sei. Die Familie hatte aufgrund eines Streits und wiederholten Eingreifens des Sohnes ins Lenkrad die Autobahn in Götzis verlassen.

Vater nahm ihm das Handy ab – Teenie haute ab

Auf einem Parkplatz kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Vater dem Sohn das Mobiltelefon abnahm. Der Sohn entfernte sich daraufhin zu Fuß und blieb trotz eigener Suchmaßnahmen der Eltern unauffindbar. Da ein Unfall oder eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Bereich Vorderland und der Kummenbergregion ein.

13-Jähriger tauchte in Deutschland wieder auf

An der Fahndung waren die Feuerwehr Götzis, die Bergrettung Hohenems (inkl. Hundestaffel) und 30 Polizeibeamte (inkl. Drohneneinheit) beteiligt. Auch die deutsche Bundespolizei im Landkreis Lindau wurde informiert. Um 22.20 Uhr meldete ein Verwandter aus Deutschland telefonisch, dass der Abgängige im Nahbereich der Wohnadresse der Familie wohlauf und unverletzt aufgegriffen werden konnte. Die Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin beendet, die Abgängigkeit widerrufen.