Tigermücken übertragen Krankheiten: So verhinderst du eine Ausbreitung

Tigermücken haben sich in Österreich angesiedelt und kommen in einigen Bundesländern vor. Sie übertragen Krankheiten.

Teilweise wird es über Nacht schon recht frisch: Reif auf den Kübelpflanzen im Garten möchte man nicht unbedingt, also ab mit den Pflanzen und Gartengeräten ins Winterquartier. Und ungewollt damit auch mit den Tigermücken.

Eier der Tigermücken sind zäh

Nicht die ausgewachsenen Tigermücken, die überleben selbst milde Winter nicht. Aber ihre Eier sind viel zäher: Die überstehen auch Monate in Trockenheit und warten auf das Frühjahr. Wenn dann wieder gegossen wird, schlüpfen die Larven, 10 bis 15 Tage danach hat man wieder erwachsene Tigermücken im Garten. Die Eier kleben am Rand von unterschiedlichen Behältern, in denen sich zuvor Wasser sammeln konnte, wie z. B. Blumentopfuntersetzer, Vogeltränken, Gießkannen etc. Die Eier überleben, selbst wenn der Behälter austrocknet. Sie sind allerdings nicht frostresistent: Sobald es mehrere Tage Minustemperaturen hat, sterben sie ab.

Das rät die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Um das zu verhindern, ist es daher besonders wichtig, alle Behälter im Herbst gründlich zu reinigen: Dazu sollten die Behälter nicht nur abgespült, sondern auch abgewischt und anschließend trocken gelagert werden. Am besten ist es, den Tigermücken das ganze Jahr über möglichst wenige Möglichkeiten zur Vermehrung zu bieten. Tigermücken sind sogenannte „Container-Brüter“, sie bevorzugen zur Eiablage (sehr) kleine Wasserstellen. Im städtischen Bereich können das alle Arten von Gefäßen sein, in denen sich Wasser ansammelt, wie Regentonnen, Vogeltränken, Gießkannen, Gullys, verstopfte Dachrinnen, Blumenvasen, Pflanzenuntersetzer, Eimer, Dosen, Flaschen oder Gläser.

Tipps: Entleere kleine Wasserbehälter mindestens einmal pro Woche (Vogeltränke, Blumenuntersetzer, Planschbecken, Spielzeug etc.).

Vermeide in deinem Garten oder auf Ihrem Balkon sogenannte Kleinstwasserstellen, indem du diese entfernst, abdeckst oder mit Sand befüllst. Kleinstwasserstellen sind zum Beispiel Schirmständer, Zaunrohre oder Dekorelemente.

Vermeide sonstige Wasseransammlungen: Lagere dazu Gegenstände wie etwa Gießkannen, Reifen, leere Blumenkästen, Aschenbecher, Sandspielzeug etc. unterhalb eines Daches oder drehe die Gegenstände so um, dass sich kein Wasser darin ansammeln kann.

Verschließe Regentonnen dicht oder bedecke diese mit feinmaschigem Insektenschutzgitter.

Vermeide verstopfte Dachrinnen und tropfende Wasserhähne. (Quelle AGES)

Allgemeines über die Tigermücke: Was sind Tigermücken?

Tigermücken (Aedes albopictus) sind kleine, schwarz-weiß gestreifte Stechmücken. Sie stammen ursprünglich aus Südostasien, breiten sich aber seit Jahren auch in Europa aus. Wie erkennt man sie? Körper und Beine sind schwarz mit weißen Streifen

Auf dem Rücken verläuft ein weißer Streifen

Sie sind tagsüber aktiv – anders als heimische Mücken

Ihre Stiche jucken oft stärker Warum sind sie ein Problem?

Tigermücken können Krankheiten wie Dengue-, Zika- und Chikungunya-Viren übertragen. In Österreich ist das Risiko derzeit gering, aber es steigt, je wärmer das Klima wird. Wo gibt es sie in Österreich?

Die Tigermücke ist inzwischen in mehreren Bundesländern etabliert – vor allem in Wien

Tirol

Kärnten

Steiermark

Vorarlberg Sie wurde auch in anderen Regionen immer wieder nachgewiesen. Besonders in Städten finden sie durch kleine Wasserstellen gute Brutplätze. Wie kann man sich schützen? Stehendes Wasser vermeiden (z. B. in Gießkannen, Blumentöpfen, Regenfässern)

Insektenschutzmittel verwenden

Fenster mit Fliegengittern sichern Fazit:

Die Asiatische Tigermücke hat sich auch in Österreich angesiedelt. Sie ist ein Zeichen für den Klimawandel und breitet sich weiter aus – besonders in warmen Sommern. Wachsamkeit und einfache Vorsichtsmaßnahmen helfen, ihre Vermehrung einzudämmen.



