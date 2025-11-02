Gefährlicher Trend: „Snusen“ wird bei Jugendlichen immer beliebter

Ärzte schlagen Alarm: Nikotinbeutel, die man sich unter die Oberlippe schiebt, erfahren derzeit wieder ein Comeback. Ein gefährlicher Trend, der in die Abhängigkeit treibt, vor allem Jugendliche sind gefährdet.

Was in den 90ern bereits einen Hype erfahren hat, erlebt derzeit ein Comeback. Die Rede ist von den kleinen Nikotinbeuteln, auch besser bekannt als „White Snus“ oder „Pouches“. Wirken sie auf den ersten Blick viel ungefährlicher als Zigaretten, so zeigt sich beim genaueren Hinschauen das genaue Gegenteil. Denn das sich im Beutel befindende, hochdosierte Nikotin wird über die Mundschleimhaut aufgenommen und direkt ins Blut befördert.

Alarmierender Trend

Auch der aktuelle Drogenbericht lässt die Alarmglocken schlagen: So konsumieren bereits drei Prozent der Schüler in Österreich täglich die Beutel, die mittlerweile in den verschiedensten Geschmacksrichtungen zu kaufen sind. „Ein Beutel kann den Nikotingehalt von drei bis sechs Zigaretten enthalten“, warnt OA Dr. Matthias Stadler vom Ordensklinikum Linz in einem Bericht der Heute. Auch gelangt das Nikotin wesentlich schneller in die Blutbahn, was dazu führen kann, dass den Jugendlichen schnell übel wird, es zu Herzrasen, Schwindel oder Erbrechen kommt. Vor allem die Kombination von Sport und Snus ist überaus bedenklich, denn das hochdosierte Nikotin überfordert den Kreislauf. Dr. Stadler warnt abschließend, dass Snus im schlimmsten Fall zu Krebs führen kann.