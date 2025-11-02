Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Grieskirchen
Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall
Zu einem tödlichen Unfall an Allerheiligen kam es in Grieskirchen.
Grieskirchen
02/11/2025
Tragödie

Tödlicher Unfall: Mann kracht mit Auto in Tankstellen-Preisanzeige

Gestern, 1. November 2025, kam es in Grieskirchen, Oberösterreich zu einer Unfalltragödie. Ein Mann verlor dabei sein Leben.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(180 Wörter)

Die Feuerwehr Grieskirchen wurde gestern, 1. November, um 17.26 Uhr gemeinsam mit der FF Tolleterau zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die B137 Höhe Wengerstraße in Grieskirchen, Oberösterreich, alarmiert. Der Verunfallte verstarb noch vor Ort.

Mann verstarb noch an der Unfallstelle

Ein Auto ist aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Preisanzeiger einer Tankstelle gefahren. Das Fahrzeug blieb auf dem Gelände der Tankstelle stehen. Ein Notfallsanitäter vom Roten Kreuz war zufällig in der Nähe und begann sofort mit den Rettungsmaßnahmen. Als die Feuerwehr eintraf, konnte der Fahrer schnell und ohne Spezialwerkzeug aus dem Auto geholt werden. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall
©FF Grieskirchen |
In Grieskirchen…
Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall
©FF Grieskirchen |
…kam es zu Allerheiligen…
Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall
©FF Grieskirchen |
…zu einem tödlichen Unfall.

22 Florianis im Einsatz

Die beiden Feuerwehren leuchteten die Einsatzstelle aus, unterstützten bei den Rettungsmaßnahmen und bauten einen Sichtschutz auf, richteten eine lokale Umleitung ein, führten die Aufräumarbeiten durch und unterstützten Bestattung und Abschleppunternehmen. Die FF Grieskirchen stand mit vier Fahrzeugen und 22 Mitgliedern für 3 Stunden im Einsatz.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: