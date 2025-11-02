Tödlicher Unfall: Mann kracht mit Auto in Tankstellen-Preisanzeige

Gestern, 1. November 2025, kam es in Grieskirchen, Oberösterreich zu einer Unfalltragödie. Ein Mann verlor dabei sein Leben.

Die Feuerwehr Grieskirchen wurde gestern, 1. November, um 17.26 Uhr gemeinsam mit der FF Tolleterau zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die B137 Höhe Wengerstraße in Grieskirchen, Oberösterreich, alarmiert. Der Verunfallte verstarb noch vor Ort.

Mann verstarb noch an der Unfallstelle

Ein Auto ist aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Preisanzeiger einer Tankstelle gefahren. Das Fahrzeug blieb auf dem Gelände der Tankstelle stehen. Ein Notfallsanitäter vom Roten Kreuz war zufällig in der Nähe und begann sofort mit den Rettungsmaßnahmen. Als die Feuerwehr eintraf, konnte der Fahrer schnell und ohne Spezialwerkzeug aus dem Auto geholt werden. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

©FF Grieskirchen | In Grieskirchen… ©FF Grieskirchen | …kam es zu Allerheiligen… ©FF Grieskirchen | …zu einem tödlichen Unfall.

22 Florianis im Einsatz

Die beiden Feuerwehren leuchteten die Einsatzstelle aus, unterstützten bei den Rettungsmaßnahmen und bauten einen Sichtschutz auf, richteten eine lokale Umleitung ein, führten die Aufräumarbeiten durch und unterstützten Bestattung und Abschleppunternehmen. Die FF Grieskirchen stand mit vier Fahrzeugen und 22 Mitgliedern für 3 Stunden im Einsatz.