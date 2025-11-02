Großeinsatz im Innviertel: 263 Einsatzkräfte retteten Baby und Tiere

Ein regelrechtes Flammeninferno versetzte die Bewohner eines Bauernhofes in Schrecken. Im Einsatz standen 263 Kräfte, die das Feuer schließlich unter Kontrolle brachten. Der Sachschaden ist enorm.

Am Samstagabend, dem 1. November, bemerkte in Geretsberg, der 27-jährige Sohn des Bauern einen leichten Brandgeruch und ein leises Knistern. Als er ins Freie ging, sah er, dass ein Teil des Stallgebäudes bereits in Flammen stand. Schnell alarmierte er die Einsatzkräfte und versuchte, die 22 Milchkühe und 14 Kälber aus dem Stall ins Freie zu treiben. Zeitgleich brachte seine Ehefrau das gemeinsame, elf Monate alte Baby in Sicherheit.

Flammeninferno unter Kontrolle

Insgesamt rückten, laut einem Bericht der Heute, 18 Feuerwehren mit 263 Einsatzkräften aus, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, mit Erfolg. Die Ausbreitung der Flammen auf die angrenzenden Wirtschafts- und Wohngebäude konnte verhindert werden, verletzt wurde niemand. Der Schaden ist jedoch enorm. Wie die Feuerwehr später mitteilte, war der Brand am Heuboden ausgebrochen.