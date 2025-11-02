Zwei Zigarettenautomaten in Wien gesprengt: Blutspur führte zu Teenies

In den Abendstunden des gestrigen Tages wurden in Wien zwei Zigarettenautomaten mutmaßlich mittels pyrotechnischer Gegenstände gesprengt. Die erste Tat ereignete sich gegen 18.45 Uhr im 15. Bezirk, die zweite gegen 23.15 Uhr im 21. Bezirk. Beide Vorfälle wurden durch bislang unbekannte Täter verübt.

Blutspur führte zu drei Jugendlichen

Am Tatort in Floridsdorf stellten Polizisten eine Blutspur fest, die zu drei Jugendlichen im Alter von 16, 17 und 20 Jahren führte, die sich in der Nähe aufhielten. Der 16-Jährige wies eine Kopfverletzung auf, die vor Ort bereits von einem Rettungsdienst versorgt wurde. Auf die Verletzung angesprochen, gab der Jugendliche an, er sei zufällig an dem Automaten vorbeigegangen, als dieser explodierte. Seine beiden Freunde hätten ihn daraufhin gesehen und seien ihm zu Hilfe gekommen. Die Ermittlungen sind im Gange.