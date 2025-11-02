Woolworth ruft jetzt dieses Produkt zurück

Woolworth ruft derzeit ein Produkt zurück. Es handelt sich um eine Kinderjacke.

Derzeit ruft der Diskonter Woolworth ein Produkt zurück. Es handelt sich um eine Kinderjacke. Es wurde ein gesundheitliches Risiko festgestellt.

Das sagt Woolworth zum Rückruf

„Trotz aller Qualitätssicherungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass die Softshelljacke durch enthaltene PFOA (Ewigkeitschemikalien) ein potenzielles gesundheitliches Risiko für Verbraucher:innen darstellt“, stellt Woolworth klar. Bereits erworbene Softshelljacken sind bitte in unseren Stores zurückzugeben. Der Kaufpreis von 12 Euro bzw. 1 Euro wird vollständig erstattet. „Wir bedanken uns für euer Verständnis und stehen euch bei Fragen jederzeit gern unter der Servicehotline +43 19 28 07 05 zur Verfügung“, heißt es weiters.

Um diese Jacke geht es: Produkt: Kinder-Softshelljacken

Verkäufer: Woolworth

Auftragsnummer: 35757800

EAN: 2000011280475