Skip to content
Region auswählen:
/ ©Woolworth
Bild auf 5min.at zeigt eine Woolworth-Filiale.
Woolworth Österreich ruft derzeit ein Kinderprodukt zurück.
Österreich
02/11/2025
Rückruf

Woolworth ruft jetzt dieses Produkt zurück

Woolworth ruft derzeit ein Produkt zurück. Es handelt sich um eine Kinderjacke.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Derzeit ruft der Diskonter Woolworth ein Produkt zurück. Es handelt sich um eine Kinderjacke. Es wurde ein gesundheitliches Risiko festgestellt.

Das sagt Woolworth zum Rückruf

„Trotz aller Qualitätssicherungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass die Softshelljacke durch enthaltene PFOA (Ewigkeitschemikalien) ein potenzielles gesundheitliches Risiko für Verbraucher:innen darstellt“, stellt Woolworth klar. Bereits erworbene Softshelljacken sind bitte in unseren Stores zurückzugeben. Der Kaufpreis von 12 Euro bzw. 1 Euro wird vollständig erstattet. „Wir bedanken uns für euer Verständnis und stehen euch bei Fragen jederzeit gern unter der Servicehotline +43 19 28 07 05 zur Verfügung“, heißt es weiters.

Um diese Jacke geht es:

  • Produkt: Kinder-Softshelljacken
  • Verkäufer: Woolworth
  • Auftragsnummer: 35757800 
  • EAN: 2000011280475
Bild auf 5min.at zeigt die Kinderjacke
©Woolworth GmbH
Die Kinderjacke wird von Woolworth zurückgerufen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: