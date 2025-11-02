Fußgänger (60) in Ebensee von Zug erfasst – schwer verletzt

Ein 60-jähriger Fußgänger wurde von einem Zug erfasst, nachdem er trotz geschlossener Schranken die Gleise überquerte. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntagvormittag, dem 2. November 2025, in Ebensee im Bezirk Gmunden, Oberösterreich. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt, wollte gegen 11.15 Uhr ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden den Eisenbahnübergang an der Rindbachstraße – auf der Bahnstrecke Attnang-Puchheim/Stainach – überqueren. Obwohl die Schranken bereits geschlossen waren und das Rotlicht blinkte, betrat er den Übergang in Richtung Rindbach.

Sturz mitten auf dem Bahnübergang

Mitten auf den Gleisen stolperte der Mann und stürzte zu Boden. Genau in diesem Moment näherte sich ein Zug ortsauswärts. Der 54-jährige Lokführer, ebenfalls aus dem Bezirk Gmunden, leitete sofort eine Notbremsung ein. „Er konnte aber nicht mehr verhindern, dass der 60-Jährige im Bereich des rechten Fußes vom Schienenfahrzeug erfasst und einige Meter mitgeschleift wurde“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich weiter.

Schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Der Mann erlitt dabei einen Bruch des rechten Fußes. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck geflogen. „Der Lokführer und sämtliche Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt“, teilen die Beamten abschließend mit.