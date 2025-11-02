Führerscheine weg! Polizei stoppt zahlreiche Raser in nur einer Nacht

Bei landesweiten Verkehrssicherheitskontrollen kam es am 1. und in der Nacht auf den 2. November zu mehreren Führerscheinabnahmen. Die Polizei stellte zahlreiche schwere Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie Alkoholdelikte fest.

Zu gleich mehreren Führerscheinabnahmen wegen erheblicher Geschwindigkeitsübertretungen und Lenken von Kfz unter Alkoholeinfluss kam es am 1. bzw. in der Nacht auf den 2. November. Im Ortsgebiet von Imlau stellten Verkehrspolizisten einen 24-jährigen Pkw-Lenker mit 105 bei erlaubten 50 km/h mittels Lasermessung fest. Ein 21-jähriger Flachgauer war mit seinem Pkw auf der A10 Tauernautobahn im Gemeindegebiet von Wals bei erlaubten 100 mit 151 km/h unterwegs.

Über 100 km/h in 50er Zone

Am Abend des 1. November wurden Polizisten auf der B167 bei Dorfgastein auf einen Pkw Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam. Der 22-jährige Pongauer fuhr bei erlaubten 100 mit 158 km/h. Gleich zwei Pkw-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit stellten Polizisten der Landesverkehrsabteilung am Abend des 1. November auf der Innsbrucker Bundesstraße fest. Ein Lenker war bei erlaubten 50 km/h mit 118 und ein weiterer mit 108 km/h unterwegs. Den Lenkern wurde jeweils der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Mehrere Führerscheine weg

Eine Zivilstreife nahm in Köstendorf einen Mopedlenker mit 70 bei erlaubten 50 km/h wahr. Der Lenker wurde in Folge angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten mehrere technische Veränderungen am Fahrzeug des 25-jährigen Oberösterreichers fest. Die Polizisten nahmen die Kennzeichentafel ab und untersagten die Weiterfahrt. Im Stadtbereich fiel ein Pkw ohne vordere Kennzeichentafel auf. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Lenker keinen Führerschein besitzt und das hinten angebrachte Kennzeichen gestohlen war. Der Mann wird mehrfach angezeigt. Bei weiteren Kontrollen im Bundesland mussten zwei Kfz-Lenker ihre Führerscheine wegen alkoholisierten Lenkens eines Fahrzeuges an Ort und Stelle abgeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 15:40 Uhr aktualisiert