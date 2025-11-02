Skip to content
/ © ORF / Günther Pichlkostner
Ein Bild auf 5min.at zeigt ORF-Moderator Marcel Kilic mit zwei Lotto-Bällen.
Am Sonntag ging es bei der Lottoziehung wieder um 1,2 Mio. Euro.
Österreich
02/11/2025
2. November

Lotto-Ziehung am Sonntag: Diese Zahlen machen dich zum Millionär

Bei der heutigen Lottoziehung, 2. November, geht es wieder um rund 1,2 Mio. Euro. Welche Zahlen dir das große Geld bringen, liest du hier im Überblick.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)

Zu Halloween durfte ein Niederösterreicher dieses Jahr besonders feiern. Er hat bei der Ziehung am Freitag, 31. Oktober, mit einem einzelnen Tipp, bestehend aus den Zahlen 4, 7, 9, 16, 17 und 24 den Lotto Jackpot geknackt und erhielt dafür mehr als 1,4 Millionen Euro. Mehr dazu liest du hier: Halloween-Millionär: Österreicher knackt Lotto-Jackpot ganz alleine.

Lotto-Ziehung am 2. November

Damit ging es bei der heutigen Lotto-Ziehung am Sonntag, 2. November, nun wieder um einen Starttopf in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Welche Zahlen dir dieses Mal zum großem Geldregen verhelfen, liest du hier.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 2. November 2025 gezogen*:

  • Lotto: 3, 7, 10, 21, 27, 44 / Zusatzzahl: 29
  • LottoPlus: 9, 13, 19, 26, 38, 44,
  • Joker: 0, 1, 80, 1, 6

`*Angaben ohne Gewähr

Was würdest du mit einem Lottogewinn machen?

Ein Haus kaufen
Weltreise
Ein Auto kaufen
Shoppen
Investieren
Sparen
Spenden
Alles auf einmal ausgeben
