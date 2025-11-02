Entflohener Häftling läuft vor Polizei davon – Festnahme folgt

Ein 28-jähriger entflohener Häftling aus der Justizanstalt Ried konnte am Sonntagvormittag in Garsten festgenommen werden. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß klickten die Handschellen.

Am Sonntag, dem 2. November 2025, kam es in Garsten (Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich) zu einem Polizeieinsatz, der für einiges Aufsehen sorgte. Gegen 11.45 Uhr wollten Polizisten beim Kreisverkehr Solarfocus ein Auto kontrollieren, das auf der L1344 in Richtung Ortszentrum unterwegs war. Doch bevor die Beamten das Fahrzeug überprüfen konnten, sprang der Lenker aus dem Auto und flüchtete zu Fuß.

Intensive Fahndung

Die Polizisten reagierten rasch, forderten Unterstützung an und leiteten eine großangelegte Fahndung ein. „Nachdem die Beamten Unterstützung anforderten und eine Intensivfahndung stattfand, konnte der Lenker angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der Mann weigerte sich zunächst, seine Identität preiszugeben. Daraufhin wurde um 11.10 Uhr die Festnahme ausgesprochen.

Falsche Angaben zur Identität

Auch nach seiner Festnahme versuchte der Mann, die Polizisten in die Irre zu führen. Laut Polizei machte er wiederholt falsche Angaben zu seiner Identität. Durch weitere Erhebungen konnten die Beamten schließlich feststellen, dass es sich um einen 28-jährigen gebürtigen Bosnier handelte. Wie sich herausstellte, bestand gegen den Mann bereits eine aufrechte Personenfahndung. Er war seit Juli 2025 als geflohener Strafgefangener der Justizanstalt Ried gemeldet. Der Mann ist damals nach einem Ausgang nicht in die Haftanstalt zurückgekehrt. Zusätzlich fanden die Polizisten heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Nach der Festnahme wurde er in die Justizanstalt Ried rücküberstellt, wo er nun seine Haft fortsetzen muss.