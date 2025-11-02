Auf Fahrbahn geschleudert: E-Scooter-Lenkerin (18) bei Crash verletzt

In Hohenems kam es am Sonntagnachmittag, 2. November, zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Eine 18-jährige Frau wurde dabei mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Sonntagnachmittag, gegen 16.50 Uhr wollte eine 37-jährige Schweizerin mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Kinos in Hohenems (Vorarlberg) nach rechts in die L 203 Richtung Kreisverkehr einbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem E-Scooter auf dem aus ihrer Sicht linksseitigen Fahrradstreifen der L203 vom Kreisverkehr Richtung Götzis.

18-Jährige bei Unfall verletzt

Die Pkw-Lenkerin nahm die von rechts kommende E-Scooter-Lenkerin zu spät war und es kam im Bereich des Fahrradstreifens zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 18-Jährige prallte gegen die Front des Pkw und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst sowie vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit bislang unbekannten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Hohenems eingeliefert.