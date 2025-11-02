E-Card wird ab November teurer: Diese Personen sind nicht betroffen

Die jährliche Gebühr für die E-Card steigt in Österreich ab November 2025 deutlich. Statt bisher rund 13,80 Euro müssen künftig 25 Euro bezahlt werden. Doch es gibt nach wie vor ein paar Ausnahmen.

Während wir im vergangenen Jahr noch 13,80 Euro für die e-Card bezahlen mussten, wird die Gebühr in diesem Jahr auf 25 Euro ansteigen.

Generell kommen im November 2025 einige Preissteigerungen und Änderungen auf Österreicher zu. Von Strompreisen bis zu Spotify – für viele Dinge muss man bald noch tiefer in die Tasche greifen. Alle Teuerungen und Änderungen im November findest du hier im Überblick: Im November wird’s teurer – diese Änderungen spürt ganz Österreich. Auch die E-Card Gebühr steigt – und zwar fast auf das Doppelte. Alle Informationen dazu liest du hier.

Gebühr steigt: E-Card wird ab November 2025 teurer

Wie bereits angekündigt steigt die jährliche Gebühr für die E-Card in Österreich ab November 2025 deutlich an. Statt bisher rund 13,80 Euro müssen künftig 25 Euro bezahlt werden – eine Steigerung von rund 80 Prozent. „Das Serviceentgelt für die E-Card für das Jahr 2026 ist im November 2025 fällig. Die Gebühr von 25 Euro wird von dem:der Arbeitgeber:in oder der beitragsauszahlenden Stelle (z.B. AMS) am 15. November jeden Jahres eingehoben“, informiert die Arbeiterkammer.

Diese Personen sind von der E-Card-Gebühr befreit

Natürlich gibt es diesbezüglich auch einige Ausnahmen. Wie die Arbeiterkammer Österreich weiter auf ihrer Webseite informiert, gibt es einige Personen, die von der E-Card-Gebühr befreit sind. Dazu zählen unter anderem jene Personen, „die wegen ihrer sozialen Schutzbedürftigkeit auch von der Rezeptgebühr befreit sind“.

Diese Personen sind von der E-Card-Gebühr befreit Von der Gebühr befreit sind unter anderem mitversicherte Ehepartner:innen, Lebensgefährt:innen und Kinder,

Präsenz- und Zivildiener und

Asylwerber:innen in der Grundversorgung.

Außerdem all jene Personen, die wegen ihrer sozialen Schutzbedürftigkeit von der Rezeptgebühr befreit sind Quelle: Arbeiterkammer Österreich

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 21:12 Uhr aktualisiert