Wetter-Prognose für Montag: Zuerst Regen und Schnee, dann Sonne

Nach einem nassen Start entlang der Alpennordseite beruhigt sich das Wetter im Laufe des Tages zunehmend. Während es anfangs noch vereinzelt regnet oder schneit, setzt sich später in weiten Teilen Österreichs die Sonne durch.

Die Frühtemperaturen liegen zwischen 1 und 10 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen zwischen 9 und 16 Grad.

„Störungsreste bringen besonders entlang der Alpennordseite von Salzburg ostwärts sowie auch im äußersten Osten zunächst noch etwas Regen oder Schneefall“, so lautet die Wetter-Prognose der GeoSphere für Montag. Die Schneefallgrenze soll zwischen 1200 und 1400 Metern Seehöhe liegen. Weiter im Westen und im Süden startet der Tag bereits zeitweise sonnig.

Später kämpft sich die Sonne durch

Im Tagesverlauf soll sich dann generell sonniges Wetter durchsetzen. „Nur im Bergland der Alpennordseite ziehen auch tagsüber noch lokale Schauer durch“, heißt es. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 1 und 10 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen zwischen 9 und 16 Grad.