Überfall mit Scream-Maske: Frau (31) erlebt Schreck-Moment
Zwei unbekannte, teils maskierte Jugendliche haben am Sonntagabend versucht, einer 31-jährigen Frau ihre Handtasche zu entreißen. Die Frau wehrte sich, worauf die Täter flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise.
In den Abendstunden des 2. November 2025 stellte eine 31-jährige Österreicherin ihren PKW vor dem Wohnhaus in Wattens ab und verbrachte diverse Gegenstände in ihre Wohnung im zweiten Obergeschoss. Gegen 18.10 Uhr suchte sie das Fahrzeug erneut auf, um ihre Handtasche zu holen. Dabei tauchten plötzlich im Bereich der Müllinseln zwei vermummte männliche Jugendliche auf, wobei einer der beiden eine sogenannte „Scream“-Maske trug.
Jugendliche wollten Handtasche rauben
Der unmaskierte Täter forderte sie auf, ihm die Tasche zu geben. Nachdem sie dies verweigert hatte, ergriff sie der zweite, vermummte Täter am linken Oberarm. Die Frau wehrte sich, worauf die Täter von ihr abließen und sich über die Josef-Speckbacher-Straße in westlicher Richtung (Eislaufplatz) entfernten. Die 31-Jährige verständigte ihre Mutter, welche zur Wohnung ihrer Tochter fuhr und eigenständig die nähere Umgebung absuchte.
Fahndung verlief bisher negativ
Erst ca. eine Stunde später wurde die Polizei telefonisch verständigt. Die 31-jährige Frau wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Eine vor Ort durchgeführte Fahndung verlief negativ.
Polizei bittet um Hinweise
Beschreibung der Täter laut Polizei
Täter 1: männlich, jugendlich max. 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, „Scream-Maske“, bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover, dunkler Jogginghose, dunkle Schuhe, intensives Herrenparfum (Zitrusnote) – dieser Täter packte das Opfer am linken Arm; er hat nicht gesprochen.
Täter 2: männlich, jugendlich max. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, feste Statur, bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover (vorne großes, weißes Nike-Logo), dunkle Nike Jordan Basecap mit geradem Schild, trug rot-weiße knöchelhöhe Nike Air-Max Schuhe und sprach ohne Akzent, vermutlich Tiroler Dialekt.
Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Wattens unter – 059133 / 7128 – erbeten.