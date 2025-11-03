Überfall mit Scream-Maske: Frau (31) erlebt Schreck-Moment

Zwei unbekannte, teils maskierte Jugendliche haben am Sonntagabend versucht, einer 31-jährigen Frau ihre Handtasche zu entreißen. Die Frau wehrte sich, worauf die Täter flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der unmaskierte Täter forderte sie auf, ihm die Tasche zu geben. Nachdem sie dies verweigert hatte, ergriff sie der zweite, vermummte Täter am linken Oberarm.

In den Abendstunden des 2. November 2025 stellte eine 31-jährige Österreicherin ihren PKW vor dem Wohnhaus in Wattens ab und verbrachte diverse Gegenstände in ihre Wohnung im zweiten Obergeschoss. Gegen 18.10 Uhr suchte sie das Fahrzeug erneut auf, um ihre Handtasche zu holen. Dabei tauchten plötzlich im Bereich der Müllinseln zwei vermummte männliche Jugendliche auf, wobei einer der beiden eine sogenannte „Scream“-Maske trug.

Jugendliche wollten Handtasche rauben

Der unmaskierte Täter forderte sie auf, ihm die Tasche zu geben. Nachdem sie dies verweigert hatte, ergriff sie der zweite, vermummte Täter am linken Oberarm. Die Frau wehrte sich, worauf die Täter von ihr abließen und sich über die Josef-Speckbacher-Straße in westlicher Richtung (Eislaufplatz) entfernten. Die 31-Jährige verständigte ihre Mutter, welche zur Wohnung ihrer Tochter fuhr und eigenständig die nähere Umgebung absuchte.

Fahndung verlief bisher negativ

Erst ca. eine Stunde später wurde die Polizei telefonisch verständigt. Die 31-jährige Frau wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Eine vor Ort durchgeführte Fahndung verlief negativ.