Auto kracht in Felsbrocken: Lenker (17) verletzt

Ein 17-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend mit seinem Pkw gegen einen herabgestürzten Felsbrocken geprallt. Der Lenker wurde verletzt, zwei Mitfahrer blieben unverletzt. Die Straße bleibt vorerst gesperrt.

Der 17-jährige Lenker erlitt Verletzungen an Hand und Kopf und wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.

Am 2. November, kurz nach 20 Uhr, lenkte ein 17-jähriger Österreicher im Ortsgebiet Kirchbichl (Tirol) einen PKW entlang der Lofererstraße in Richtung Westen. Im PKW befanden sich zusätzlich zwei Mitfahrer, eine 18-Jährige und einen 17-Jähriger Österreicher. Plötzlich erfasste der PKW mit der Fahrzeugfront einen ca. 50 x 50 x 80 großen Felsbrocken, welcher offenbar vom sogenannten „Grattenbergl“ abgebrochen und auf der Fahrbahn zu liegen gekommen war.

Lenker (17) verletzt, Straße gesperrt

Der PKW kam mitsamt Felsbrocken ca. 40 Meter weiter zum Stillstand. Der 17-jährige Lenker erlitt Verletzungen an Hand und Kopf und wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Die weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die Fahrbahn wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Kirchbichl geräumt. Die durch den Steinschlag gefährdete Fahrspur der Gemeindestraße in Richtung Westen bleibt bis zur weiteren Abklärung des Geröllabbruchs gesperrt.