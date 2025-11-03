Hier bekommen Kinder kostenlose Badetickets

Gute Neuigkeiten für Kinder in Wiener Neustadt. Sie bekommen nämlich gratis Badetickets.

Die Stadt Wiener Neustadt schenkt auch heuer wieder allen Kindern der Volksschulklassen fünf Tageseintritte in die Aqua Nova und das Akademiebad. Die Taferlklasser-Aktion in Kooperation mit den beiden Bädern war seit jeher ein großer Erfolg.

495 Kinder profitieren

„Gemäß unserem Motto ‚Wiener Neustadt ist KINDER Neustadt‘ ermöglichen wir auch heuer gratis Bädereintritte für unsere 495 Taferlklasser! Durch diese Aktion fördern wir die Schwimmkenntnisseder Schülerinnen und Schüler. Außerdem kann so auch eine neue Freizeitbeschäftigung entdeckt werden, die mit der Familie oder Freunden in Zukunft aufrechterhalten wird. Wir wünschen viel Spaß beim Schwimmen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Bildungsstadtrat Philipp Gruber und Stadtrat LAbg. Philipp Gerstenmayer.

So funktionierts: Alle Taferlklassler in der Stadt (insgesamt 495) erhalten per Post einen Gutschein für die fünf Eintritte zugeschickt. Die Schülerinnen und Schüler der privaten Volksschulen erhalten die Gutscheine über die Schule ausgeteilt.

Mit diesem Gutschein können die Kinder insgesamt fünf Mal kostenlos in die Aqua Nova oder das Akademiebad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2025 um 08:36 Uhr aktualisiert