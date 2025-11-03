Vogelgrippe: Warum Österreich ab heute als Risikogebiet gilt

Da in Deutschland ein massives Problem mit der Vogelgrippe besteht, ist Österreich ab heute, 3. November, auch ein Gebiet mit "erhöhtem" Risiko.

Es gab bereits Vogelgrippe-Fälle in Kärnten, Nieder- und Österreich. Daher gilt Österreich ab heute als „Gebiet mit erhöhtem Risiko“. Eine Kundmachung diesbezüglich gab es seitens des Gesundheitsministeriums. Konkret bedeutet das: Geflügel darf nicht mehr unter freiem Himmel gefüttert werden.

Auch Vogelgrippe Fälle in Österreich gemeldet

Die ersten Nachweise der sehr ansteckenden Vogelgrippe bei Wildvögeln wurden Ende September in Kärnten gemeldet. Seit Anfang Oktober gibt es auch Fälle in Niederösterreich. In Oberösterreich hat man nun bei vier toten Schwänen in Enns die Vogelgrippe bestätigt. Das teilte die Landwirtschaftskammer Oberösterreich am Freitag mit. Da jetzt im Herbst die Zugvögel wandern, muss man mit weiteren Ausbrüchen rechnen. Deshalb gilt ab dem heutigen Montag in ganz Österreich ein erhöhtes Risiko für die Vogelgrippe.

Das gilt ab heute: Es muss kein Tier in den Stall gesperrt werden. Wichtig ist aber: Geflügel schützen: Du musst Hühner, Enten und anderes Geflügel bestmöglich davor schützen, mit Wildvögeln in Kontakt zu kommen. Das kann zum Beispiel durch Netze geschehen. Futter und Wasser: Füttere und Tränke die Tiere nur im Stall oder unter einem Dach. Reinigung: Transportfahrzeuge, Ladeplätze und Geräte müssen besonders sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. Meldepflicht: Wenn dein Geflügel weniger frisst oder trinkt, die Hennen weniger Eier legen oder mehr Tiere als sonst sterben, musst du das sofort der zuständigen Behörde melden.

Generelle Infos über die Vogelgrippe:

Die Vogelgrippe, auch Aviäre Influenza genannt, ist eine Viruserkrankung, die hauptsächlich Vögel befällt, sowohl Wildvögel als auch Nutzgeflügel wie Hühner und Enten. Sie wird durch bestimmte Typen des Influenza-A-Virus ausgelöst. Für Vögel, besonders für Hühner und Puten, ist diese Krankheit oft sehr ansteckend und kann zu schweren Erkrankungen führen, die Fachleute dann auch als Geflügelpest bezeichnen. Bei infiziertem Geflügel kann es zu einer hohen Sterblichkeit kommen. Wildvögel, besonders Wasservögel, tragen die Viren oft in sich und scheiden sie über Kot aus. So können sie die Krankheit über große Entfernungen verbreiten, besonders während des Zugs im Frühling und Herbst. In seltenen Fällen kann die Vogelgrippe auch auf andere Tiere oder Menschen übertragen werden, meist nur bei sehr engem Kontakt mit kranken Tieren oder deren Ausscheidungen. Die Viren müssen sich dafür jedoch stark verändern. Im Moment sind die in Europa vorkommenden Viren noch schlecht an den Menschen angepasst, aber die Situation wird weltweit sehr genau beobachtet.