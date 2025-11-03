Fünf Tote bei Verkehrsunfällen

In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, ein Leichtmotorradlenker und ein Mitfahrer in einem Pkw bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 2. November 2025, im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten, bei dem einer der oben erwähnten Autofahrer getötet wurde.

48-Jähriger überlebte nicht

Ein 48-Jähriger kam in den Morgenstunden auf einer Bundesstraße aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betongraben. In weiterer Folge überfuhr er einen Holzzaun, prallte gegen einen Holzstoß, überschlug sich gegen einen Baum und blieb auf einem Holzzaun liegen. Sein 24-jähriger Beifahrer und der Lenker wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten mit schwerem Gerät geborgen werden. Der Lenker erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 24-jährige Mitfahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt bisher 346 Verkehrstote in Österreich

Am Wochenende, zum Ende der Herbstferien, verunglückten drei der fünf verstorbenen Verkehrsteilnehmer. Vier Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und eine auf einer Autobahn ums Leben. Jeweils zwei Verkehrstote mussten in Kärnten und Niederösterreich und einer in Wien beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und in einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Vier tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige. Vom 1. Jänner bis 2. November 2025 gab es im österreichischen Straßennetz 346 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 306 und 2023 347.